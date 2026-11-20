Polonia denunció este viernes, 20 de noviembre, que al menos un misil ruso impactó en el sureste del país durante el ataque nocturno contra Ucrania y señaló que investiga otros dos posibles impactos.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, convocó una reunión de emergencia del gobierno al afirmar que el espacio aéreo de este país miembro de la OTAN había sido violado.

“Hay tres lugares de impacto. En Nowy Lipowiec podemos confirmar que se trató de un misil Kh-101; en el segundo lugar también se habla de un misil, y en el tercero, lo más probable es que fuera un dron propulsado a reacción”, declaró el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, según medios polacos.

BREAKING: A Russian Kh-101 cruise missile has struck near the town of Chmielek in eastern Poland. It’s around 45 km from the border with Ukraine. https://t.co/xsW926k2qn — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

“Nadie resultó herido y no registramos daños en infraestructuras”, agregó.

Rusia lanzó durante la noche una oleada de drones y misiles contra Ucrania que dejó al menos ocho muertos, un día después de una cumbre entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping.

En casi cinco años de invasión rusa, Polonia, vecina de Ucrania, ha denunciado en varias ocasiones que proyectiles sobrevolaron o cayeron en su territorio.

Varsovia ha sido uno de los principales aliados de Kiev. Se ha convertido en una ruta clave para el envío de armamento occidental a Ucrania y acoge a más de un millón de refugiados ucranianos.

El 20 de noviembre, Varsovia informó que al menos un misil ruso impactó en el sureste de Polonia durante un ataque de Moscú contra Ucrania Foto: AFP

Por su parte, las autoridades de Suecia confirmaron que sus fuerzas, encuadradas en la misión de seguridad aérea de la OTAN, se activaron durante la noche para responder a las violaciones del espacio aéreo en Polonia, país que ha denunciado tres incidentes distintos atribuidos a Rusia en los que ha identificado al menos un misil de crucero J-101.

“Las Fuerzas Aéreas suecas participaron la noche pasada en una operación de defensa antiaérea utilizando aviones JAS Gripen, con el objetivo de proteger el espacio aéreo polaco tras la detección de varios objetos no identificados”, dijo la Embajada sueca en Polonia replicando un comunicado de las Fuerzas Armadas suecas.

La Unión Europea y Reino Unido condenaron la incursión de un objeto volador no identificado en el espacio aéreo de Polonia y han expresado su solidaridad con el país, al tiempo que han reivindicado la necesidad de reforzar la cooperación europea en materia de defensa, toda vez que se mantienen las conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un avión de combate JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea Sueca despega de la base en Kallinge, en el sur de Suecia. Foto: AP

Así lo han expresado durante una rueda de prensa en Bruselas el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, al término de la cumbre UE-UK en la que ambas partes han estrechado sus relaciones en varios ámbitos, entre ellos la seguridad.