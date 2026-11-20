El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió la noche del jueves, 20 de noviembre, su candidatura para un tercer mandato en las elecciones del 28 de febrero, apoyado en su alta popularidad y en medio de la ofensiva que lanzó contra las pandillas en Haití.

“Mi regalo al pueblo haitiano”: el mensaje de Bukele tras destruir la mansión de un líder pandillero

Con una aprobación del 80%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su implacable política de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

“Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”, proclamó el mandatario ante unos 3.000 seguidores, tras registrar su aspiración en el Tribunal Supremo Electoral.

El presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que todos los partidos políticos pueden participar en el proceso electoral de 2027. https://t.co/vUZldQoZWh — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) November 20, 2026

“Ahora sí hay democracia y todos pueden participar”, añadió Bukele, tildado por sus adversarios de “autócrata” al concentrar prácticamente todos los poderes públicos.

De 45 años, el presidente forjó su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador, que llegó a ser el país más violento del mundo sin un conflicto bélico.

“Muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos”, dijo sobre su modelo.

“Ahora somos libres, podemos salir donde queremos y ya no hay peligro”, comentó por su parte a la AFP Edith Torres, de 23 años, que acompañó la inscripción del mandatario.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda a sus simpatizantes durante su inscripción como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 19 de noviembre de 2026 en San Salvador, El Salvador. Foto: Getty Images

Bukele formalizó su candidatura en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití, azotado por poderosas pandillas que secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre.

El contingente salvadoreño ha lanzado ataques contra jefes pandilleros y ha realizado un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país.

“Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá”, afirmó el mandatario.

Bukele quiere “consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble”, dijo a la AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Nayib Bukele envió militares para rescatar a 4 soldados en Haití Foto: GETTY

Bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 93.000 personas. El 90% continúa sin juicio.

El presidente se medirá a una débil oposición representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de los exgobernantes Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).