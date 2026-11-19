La cumbre inédita entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia concluyó este jueves tras aproximadamente una hora y 20 minutos de reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.

Trump, Xi y Putin firman la declaración de paz: estos son los cuatro compromisos que buscan cambiar el orden mundial

El presidente estadounidense abandonó con su caravana oficial la residencia oficial de Kylin Villa, al norte de la ciudad de Shenzhen, donde se celebró el encuentro.

China, Estados Unidos y Rusia adoptaron una “declaración de paz” durante una cumbre sin precedentes de sus dirigentes, según informaron el Kremlin y los medios de comunicación estatales chinos.

El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AFP

“Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, se lee en la declaración conjunta emitida tras la reunión celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Más tarde, la Casa Blanca publicó un video que se volvió viral con el texto: “Paz a través de la fuerza”, donde se pueden ver las imágenes de la reunión de los 3 mandatarios.

En las imágenes acompañadas de música de intriga, se pueden ver los detalles inéditos de una reunión en la que los 3 presidentes estrecharon sus manos durante la cumbre llevada a cabo en China.

Peace through strength. https://t.co/LPxLLC998v — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Los países tienen previsto “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados”, añadió, reafirmando “la importancia del flujo estable de energía”.

También se comprometen a “entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”.

El comunicado apuntó a la Corte Penal Internacional, afirmando que esta y otras instituciones similares “no deben abusar de su jurisdicción”.

Los líderes también “reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento del Estado y el respeto a la inmunidad (diplomática) de la que disfrutan los funcionarios estatales”, y dijeron que cada país estaba “comprometido” con impulsar la reforma de la ONU.

Reunión entre XI, Donald Trump y Putin. Foto: Foto: tomada de X

En declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua, Xi describió la reunión como “positiva, constructiva y fructífera”.

“Los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguardia de la paz mundial”, dijo el líder chino, y añadió: “Las semillas sembradas durante la reunión trilateral de hoy sin duda echarán raíces, brotarán y darán fruto”.