“Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores”, admitió este jueves, 22 de noviembre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la apertura de un cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, a diez días de las elecciones generales en España.

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“También soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto. Y que a pesar de todas las dificultades, España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía”, agregó el líder socialista.

El líder del Partido Popular -quien, según la mayoría de encuestas, podría vencer las elecciones del 29 de noviembre, aunque sin mayoría absoluta- arrancó su intervención retomando las críticas que realizó a Sánchez este jueves el líder independentista catalán Carles Puigdemont en una entrevista con el periódico El Mundo.

💥 Pedro Sánchez arranca su minuto de plata diciendo la verdad: «Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente que no debía». ttps://okdiar.io/4AHpE1a https://t.co/TIisXfDi7u — okdiario.com (@okdiario) November 19, 2026

“El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España”, dijo Feijóo.

Los diputados del partido de Puigdemont votaron a favor de la investidura de Sánchez en julio de 2023 a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes procesados tras el intento de secesión de la región del noreste de España en 2017.

“Ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es”, agregó tras citar, entre otros, los nombres de personas cercanas al entorno del líder socialista salpicados por escándalos de corrupción o tragedias como los accidentes de los trenes de alta velocidad que padeció España en el último año.

🇪🇸 | Feijóo a Sánchez: «Ni Una palabra sobre trenes. ¿Sabes lo que hizo usted dos días después del funeral de estado al que usted no acudió? Irse a un mitin del PSOE y ponerse a bailar». https://t.co/gNdfyqDeyc — HerQles (@herqles_es) November 19, 2026

Según el líder del PP, “la lista de escándalos” de Sánchez “es importante”. Así, ha aludido a “Koldo, Leire, Santos Cerdán. El hermano, la mujer, el Uno, las cloacas, los Rochos, el fiscal general, Zapatero. La vivienda, los precios, el infierno fiscal”, dijo.

Además, ha recordado algunas frases de Sánchez como “Si quieren recursos, que los pida”, “Son las cinco y no he comido”. También ha aludido al “apagón” de abril del año pasado o que el Gobierno no haya aprobado “ni un solo presupuesto durante toda la legislatura”.

El jefe de la oposición también se ha referido al tren y los accidentes ferroviarios en Adamuz y Urda, a la emergencia migratoria en El Hierro y “la inseguridad en los barrios”.

🇪🇸#AHORA — Feijóo: “España merece un presidente decente y él no lo es” https://t.co/wPqGgyJRiy — DatoWorld (@DatosAme24) November 19, 2026

“Esto es mucho más de lo que quieren que olvides. Pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar. Porque ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo: España merece un presidente decente y él no lo es”.