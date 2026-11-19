El expresidente Gustavo Petro pide el voto por el progresismo en España. El exmandatario compartió un mensaje publicitario sobre la campaña de Pedro Sánchez y escribió un mensaje.

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“Esta era el camino que España logró y que quise para mi Colombia. En Colombia decidieron ir al fascismo y ya destruyen el salario mínimo vital, aumenta la pobreza, el desempleo y crece el hambre. Vote por el progresismo en España: ¡No Pasarán!”, dijo.

Las elecciones en España se han convertido en un termómetro de la puja política que existe en América Latina sobre los dos extremos ideológicos.

En España han estado Lula y Milei en las últimas semanas, cada uno mostrando su simpatía, antes de las elecciones que se realizarán este 29 de noviembre.

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El presidente argentino fue el primero que visitó España. Lo hizo para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Milei ha sido un feroz crítico de Sánchez, a quien ha llamado “impresentable dictador” y “corrupto”.

En esa reunión, Milei se despachó contra la izquierda radical. “Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, dijo Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei: “Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado”. Foto: AP Photo/Francisco Seco

“El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, insistió al criticar las “agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”.

Lula fue después, tras su triunfo en las elecciones de su país. Allí, junto con Sánchez, habló en defensa de la democracia frente a la “amenaza ultraderechista”, durante un encuentro en Madrid a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En la jornada, Sánchez también se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otro de sus aliados de izquierda en América Latina, una región que en los últimos años se ha escorado a la derecha.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP Photo/Andre Penner

“Reafirmamos la importancia de combatir el discurso de odio y la desinformación de la extrema derecha y de promover una agenda de inclusión social que fortalezca la democracia”, escribió Lula en X.

Además, en una reunión posterior fuera de Moncloa, ambos conversaron sobre “la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad”, afirmó el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.

El pulso de este 29 de noviembre está como de alquilar balcón.