Un pastor residente en Florida, que cuenta con nacionalidad haitiana y estadounidense, fue declarado culpable el miércoles por la justicia de Estados Unidos debido a su participación en los hechos relacionados con el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en 2021.

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Se trata de Christian Emmanuel Sanon, quien recibió un veredicto de culpabilidad por la totalidad de los ocho delitos que se le atribuían. Entre ellos figuraba la conspiración para acabar con la vida de Moïse.

La decisión se conoció después de un proceso judicial que se prolongó durante casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami. La acusación más grave estaba relacionada con la planificación del secuestro o asesinato de una persona fuera del territorio estadounidense.

El pastor Christian Emmanuel Sanon es declarado culpable Foto: X/@MARADIOFM

Tras conocerse la decisión del jurado, Sanon mantuvo una actitud prácticamente inexpresiva. El acusado podría recibir una condena de cadena perpetua cuando se celebre la audiencia destinada a determinar su sentencia.

Por su parte, su representante legal, Zeljka Bozanic, manifestó su desacuerdo con el resultado del proceso y aseguró que respetan la determinación del jurado, aunque consideran que el fallo es cuestionable. Asimismo, anunció que recurrirán la decisión mediante una apelación.

A lo largo de las audiencias, los fiscales federales sostuvieron que el sur de Florida desempeñó un papel fundamental en la organización y financiación de un plan cuyo propósito era sacar del poder a Moïse y colocar en la presidencia haitiana a una figura política escogida por los propios participantes de la conspiración. Según la acusación, Sanon figuraba inicialmente como el principal candidato para asumir el cargo presidencial.

Además, los investigadores señalaron que el pastor habría colaborado en la obtención de recursos económicos destinados a financiar la operación. También le atribuyeron gestiones relacionadas con el desplazamiento hacia Haití y la organización del alojamiento tanto para él como para otros integrantes del grupo.

El presidente haitiano Jovenel Moïse habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 11 de diciembre de 2017. REUTERS/Ludovic Marin/Pool/Foto de archivo Foto: REUTERS

Durante su declaración ante el tribunal, Sanon admitió que en determinado momento mantuvo conversaciones con individuos interesados en sustituir a Moïse en la presidencia. Sin embargo, aseguró que aquellos implicados habían decidido respaldar a otro aspirante bastante tiempo antes de que se produjera el magnicidio.

Finalmente, rechazó cualquier conocimiento o participación en los preparativos destinados a acabar con la vida del entonces mandatario haitiano.