Así fue el tiroteo en sede de Citibank en Florida: revelan los motivos tras el ataque

Un hombre armado irrumpió el miércoles 4 de noviembre en el complejo empresarial Sabal Center, donde funciona una sede de Citibank en Tampa, Florida, y asesinó a una empleada antes de ser abatido por un integrante del equipo de seguridad.

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El hecho ocurrió mientras más de 3.200 personas se encontraban en las instalaciones, según confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough.

Las autoridades identificaron al atacante como Jacob Pearson, de 35 años, y a la víctima como Leanne Selman, de 41, quien trabajaba en Citibank desde hacía nueve años como asesora de formación para el área de seguridad e investigaciones de la compañía.

El sheriff Chad Chronister informó que otras cuatro personas fueron trasladadas a centros médicos por lesiones que no ponían en riesgo sus vidas. Todas fueron dadas de alta.

Nuevo tiroteo en una sede Citibank deja dos muertos. Foto: AP Photo/Joe Kline

La investigación estableció que el ataque habría sido precedido por amenazas contra la entidad financiera. Según el reporte divulgado el jueves por la oficina del sheriff, Pearson había sido contactado por una citación judicial relacionada con una deuda cercana a los 2.500 dólares.

Tras esa comunicación, habría advertido que acudiría a las oficinas con un rifle y un chaleco antibalas.

Las autoridades de Orange County intentaron localizarlo después de recibir información sobre las amenazas. La Policía de Orlando lo observó salir de un complejo residencial en un vehículo y emitió una alerta para otras agencias.

Poco antes del mediodía, Citibank notificó a la oficina del sheriff sobre una amenaza considerada creíble contra su sede de Tampa.

A las 12:10 p. m., Pearson atravesó con su automóvil la entrada del campus y, un minuto después, comenzó a disparar. Los agentes recibieron llamadas de emergencia y llegaron al lugar casi de inmediato.

En la cafetería del edificio, el guardia de seguridad John Fraley, de 38 años, confrontó al atacante y le disparó. Fraley también ocupa el cargo de vicepresidente y analista principal de inteligencia de Citibank, precisó el sheriff.

Autoridades policiales realizan investigación tras un incidente. Imagen de referencia. Foto: AFP

Pearson fue trasladado al Tampa General Hospital, donde murió a la 1:12 p. m., mientras Selman fue declarada muerta en el lugar. Chronister destacó que la reacción del personal de seguridad y el despliegue policial evitaron que el agresor pudiera atacar a más personas.

La respuesta incluyó a 367 agentes del sheriff, además de equipos especiales, unidades caninas, drones y apoyo de otras instituciones. Más de 400 integrantes de organismos de seguridad participaron en el operativo. Los edificios fueron revisados y evacuados, mientras trabajadores buscaban refugio en lugares cercanos.

Citigroup confirmó que colaboraba con las autoridades y que adoptaría medidas adicionales de seguridad en otras sedes, según reportes de prensa.

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La empresa lamentó la muerte de Selman y dijo que brindaba apoyo a sus compañeros y familiares mientras colaboraba con los investigadores locales.