Cielo Rusinque explicó por qué fue a Estados Unidos pese a renunciar a la visa y defendió así a Petro por video con Deicy Jiménez

Cielo Rusinque, magistrada del Consejo Nacional Electoral, se refirió a dos temas. Por un lado, respondió a las múltiples críticas porque, en 2025, dijo que por dignidad y solidaridad con el entonces presidente, Gustavo Petro, ella renunciaba a su visa estadounidense. En ese momento, el gobierno estadounidense dejaba sin visa al exmandatario colombiano.

Y, de otro lado, se pronunció tras el video en el cual aparece Petro con la joven Deicy Jiménez besándose, material que esta última mujer sostiene que es uno de los que tiene como prueba de que el expresidente le pedía relaciones sexuales a cambio de que ella se quedara con contratos cuantiosos en el Estado.

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“En medio de la alegría con los resultados de las elecciones en EEUU quiero contarles que la semana pasada, acompañando a mi hijo en su periodo de receso del colegio y cumpliéndole una promesa adquirida hace tiempo, estuve en una corta estadía en los Estados Unidos de América. Visitamos Boston, Salem, Nueva York y Washington y pudimos recorrer en víspera de elecciones, desde recintos que albergan las instituciones democráticas, como lugares que conservan la memoria de la construcción de una nación que ha sido el producto de un esfuerzo colectivo, en el que confluyeron los sueños, las ideas, los temores y las esperanzas de millones de ciudadanos provenientes de distintas partes del mundo, con diferentes religiones, culturas y cosmovisiones”, dijo, inicialmente.

“A veces olvidamos que la génesis del pacto político estadounidense también rompió con estructuras del Antiguo Régimen mediante una revolución democrática y liberal, que en su momento fue una de las antorchas que iluminaron el camino de pensadores y rebeldes de todo el planeta, convencidos de que era posible construir sociedades fundadas en los valores de la democracia liberal y el rechazo a la tiranía. Estados Unidos no es solo la tierra de Trump. Es también la patria de quienes han luchado a través de los tiempos por la emancipación y los derechos civiles: desde Lincoln, Rosa Parks, Martin Luther King, hasta John Rawls, Ruth Bader Ginsburg, o políticos de hoy como Bernie Sanders, y una cantidad infinita de etcs. Una historia plural, atravesada por contradicciones, conquistas y luchas que no puede reducirse a la voluntad de un gobernante ni a los intereses de quienes hoy pretenden apropiarse de ella”, agregó.

“El año pasado había renunciado a la visa que me había sido otorgada en mi condición de Ministra de comercio (e), de la que hice uso para adelantar las primeras negociaciones en medio de la crisis de los aranceles. Esa renuncia lejos de cualquier simplificación propia del antiamericanismo primario, respondió a mis convicciones constitucionalistas y democráticas: principios que considero patrimonio de la humanidad y que fueron desconocidos por la actuación arbitraria de un gobierno movido por impulsos autocráticos. Hoy, esa misma República atraviesa una profunda crisis, reflejada en el descontento ciudadano y en un giro significativo en el equilibrio de las fuerzas políticas del país. Un escenario que deja en una situación particularmente incómoda a quienes en estas tierras, creyeron que el poder podía conquistarse, ejercerse y conservarse al margen de la voluntad popular. Estas elecciones, dada la posición geopolítica que ocupa Estados Unidos, son decisivas no solo para su futuro, sino también para el rumbo de la humanidad. En una época de tecnopolítica, en la que una camarilla de plutócratas pretende imponer un proyecto de sociedad elitista y excluyente, fundado en la primacía del capital y no en la soberanía popular, cada voto ha sido determinante y ha mostrado la fuerza del principio de representación igualitaria de un hombre un voto “one man, one vote” que permite que valga tanto la voluntad de un obrero latino de Chicago como el voto de Elon Musk. Como ocurrió en Brasil, el pueblo toma conciencia del poder transformador de sus derechos políticos, haciendo que los designios de los millonarios de la Silicon Valley, la corrupción, la incompetencia, el racismo, la persecución de los más débiles y la guerra como sistema de dominación e imposición de un determinado orden internacional, terminen cediendo frente a los principios del humanismo, la razón y la dignidad humana. Una nueva ola progresista y democrática se va levantando por el mundo, como las primeras luces del amanecer. Hoy, ha ganado la democracia y la verdadera libertad…“, aseveró.

Tras la ola de críticas, la magistrada y exsuperintendente y exministra se pronunció de nuevo. “Son de manual, definitivamente. Los mismos que la semana pasada se dedicaron a enviarme toda clase de vulgaridades y comentarios de odio que porque les parezco fea, ahora andan por ahí reclamando que por qué visité Estados Unidos y no Cuba. Incluso dicen que van a pedir que me quiten la visa americana y no sé cuántas cosas más… Pues bien, en lo de Cuba tienen razón: hace rato quiero conocerla. Apenas encuentre la oportunidad, me pego la escapada y les comparto unas fotos. En cuanto a la visa, lamento informarles que, aunque había renunciado a la visa oficial que me había sido otorgada en calidad de ministra, por mi nacionalidad francesa no necesito ese documento para ingresar a Estados Unidos. Y, por si acaso la necesitara, tengo una visa diplomática vigente hasta 2031. Paren de sufrir, que mientras ustedes lo hacen, yo seguiré siendo libre, progresista, digna y, para colmo de males, bella".

En cuanto al video de la joven Deicy Jiménez besándose con el expresidente Gustavo Petro, en otro escándalo del exmandatario con mujeres jóvenes en su administración, la magistrada Rusinque salió en defensa del exmandatario.

“Lo que veo en toda esta novela truculenta que nos presentan día tras día, mientras nos distraen de asuntos de verdadero interés público, es la historia de un hombre ingenuo, mal rodeado, que buscó y creyó encontrar afecto donde probablemente solo había mezquinos intereses. Un hombre chantajeado, extorsionado, utilizado y sometido desde hace tiempo a una exposición pública cruel, bajo la amenaza de que la revelación vulgar, ilegal y tergiversada de su intimidad destruiría su imagen y serviría, de paso, para frenar uno de los proyectos políticos más consolidados de la Colombia actual. Si eso era lo que tenían y eso es lo que tienen, resulta bastante evidente que no hay mucho más que mostrar. Es importante resaltar, además no ha sido objeto de un análisis forense que determine su integridad y veracidad: será la justicia quien determine la validez, oportunidad, idoneidad y conducencia de las supuestas pruebas”, dijo Rusinque.

“A quienes guionizan y protagonizan este repugnante montaje, que esconde los intereses de grupos muy poderosos, conviene recordarles que la Corte Constitucional ha sido categórica al delimitar el contenido y alcance del derecho a la intimidad. El alto tribunal ha precisado, entre otras cosas, que todas las personas tienen derecho a gozar «de un espacio personal y familiar sin la injerencia o el conocimiento de ajenos», lo cual comprende: «(i) mantener en secreto lo que ocurre al interior de su vida privada y familiar, y (ii) ejercer el control sobre la información que las afecta o que podría afectar a su familia (…); por regla general, la información relacionada con la intimidad de las personas está sujeta a reserva» (Sentencia SU-355 de 2022). Y esto sin entrar siquiera en las eventuales consecuencias jurídicas —incluso penales— que podría acarrear la divulgación, sin consentimiento y con el propósito de obtener un provecho ilegítimo, de una grabación clandestina, premeditada y obtenida en el contexto de una actividad perteneciente a la esfera más reservada de la vida privada", agregó.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

“Por otra parte, tampoco alcanzo a comprender cómo pretenden construir una relación de causalidad entre un vínculo personal, cualquiera que sea su naturaleza, y la celebración de determinados contratos o el eventual incumplimiento de las obligaciones allí estipuladas, cuya ejecución, precisamente, está sometida al seguimiento y la verificación de un supervisor contractual. Lo que advierto son asociaciones vertiginosas, inferencias delirantes y razonamientos de mala fe, aparentemente orientados por oscuros intereses políticos y encaminados a destruir la reputación de una persona. En cualquier caso, no quisiera seguir viendo la intimidad de nadie convertida en espectáculo. Me repugnan el voyeurismo y el morbo, mucho más cuando se utilizan como formas de entretenimiento y de instrumentalización política. Escuché, sin buscarlo, el famoso video y, francamente, me enterneció. Hay que cuidar el corazón de la gente frente a los aprovechados, los oportunistas y los crueles. Quizás la lección sea también para muchos: no confundir las demostraciones de amor con el amor mismo, ni olvidar que, alrededor del poder, no siempre abundan los afectos desinteresados. A veces, las dulcineas que rondan sus jardines sobre todo calculan demasiado bien el precio de cada caricia y son ellas mismas objeto de las más terribles manipulaciones. Y, sobre todo, que no nos hagan confundir el escándalo con la política, ni la exposición de la intimidad con la defensa del interés público. Preguntémonos, más bien, qué es lo que quieren invisibilizar al crear estas cortinas de humo”, puntualizó.