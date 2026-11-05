Le caen con todo a Petro por video que prueba relación con Deicy Jiménez: “La majestad presidencial fue degrada”

Varios días después de entregar su testimonio a SEMANA, Deicy Jiménez publicó una nueva prueba con la que deja en evidencia que mantuvo una relación con el expresidente Gustavo Petro, material que muestra el momento en que el exjefe de Estado le da un beso.

Los 10 detalles de la grave denuncia de Deicy Jiménez contra Petro y los ‘sexocontratos’

Faltan muchos detalles por aclarar sobre el audiovisual, por ejemplo la fecha, pero las reacciones en el mundo político no se han hecho esperar y ya varias voces se han pronunciado.

La exsenadora María Fernanda Cabal utilizó su cuenta de X para referirse al tema y aseguró que en otros países hay presidentes que caen por mucho menos de lo que, desde su perspectiva, ha hecho el líder del Pacto Histórico.

“Hay que investigar cómo le adjudicaron esos contratos: ¿qué requisitos exigían?, ¿cómo acreditaban los estudios y la experiencia?, ¿quién daba el visto bueno?, ¿porque los colombianos pagábamos para satisfacer los deseos sexuales de Petro?“, escribió.

En la publicación, la excongresista cuestionó que en estos momentos el feminismo no haya aparecido y no se evidencie indignación en esos colectivos, como ha sucedido con otros casos.

Otro de los que reaccionó fue el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, quien recordó que ya había evidencia de que los contratos a Deicy Jiménez eran verdaderos y ahora se le suma el video. “Petro le debe muchas explicaciones al país”, dijo.

“La majestad presidencial fue degradada a niveles insospechados”, agregó.

Jennifer Pedraza también utilizó su cuenta de X para pronunciarse acerca de las imágenes y dejar en claro que es un tema “gravísimo”, ya que se trataría de utilizar el poder presidencial y los contratos para instrumentalizar a las mujeres.

“Si se comprueba, estamos ante una forma de explotación sexual y abuso de poder inadmisible. Ninguna persona que utilice su poder político para someter a mujeres puede escudarse en un discurso progresista”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el video publicado por Jiménez tiene que ser investigado como posible elemento probatorio de presuntos delitos.

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“Las autoridades deben esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar la protección de Deicy. A las feministas nos corresponde decirlo fuerte Yo Te Creo”, agregó.

La excongresista Katherine Miranda también habló del tema y cuestionó con dureza que, pese a las imágenes reveladas, todavía se pongan en duda las graves denuncias que ha hecho Jiménez. “Si no son capaces de creerle a la mujer, por lo menos quítense el pañuelo morado”, escribió.

En otra publicación, la exrepresentante criticó también el silencio que hay de muchas mujeres que dicen ser feministas. “Pero peor, he visto algunas diciendo que en el vídeo no se veía la mujer obligada, pues obvio, le estaban pagando el sexo con contratos, un claro abuso de poder”, comentó.

“Muy valientes denunciando estos hechos en el periodismo y muy cobardes para denunciar a Petro… falsas!“, añadió.

Pese a todas estas reacciones, a las que se suman otras, el exmandatario aseguró que nunca utilizó la contratación para obtener sexo, pese a que Deicy anunció que tiene más pruebas de esas presuntas acciones.