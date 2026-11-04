Los 10 detalles de la grave denuncia de Deicy Jiménez contra Petro y los ‘sexocontratos’

El pasado 25 de octubre, Vicky Dávila reveló en SEMANA una entrevista con Deicy Jiménez, una mujer que denunció una red de cerca de 40 mujeres que estaban al servicio del entonces presidente Gustavo Petro y que recibían contratos con el Estado a cambio de favores sexuales.

En su relato, Jiménez aportó también varias pruebas de lo que sería la relación que sostuvo con el exmandatario. En los últimos días el caso se ha movido pues tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía, solicitaron a Jiménez presentar sus denuncias, pruebas y testimonios.

Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

La semana pasada, la mujer se presentó ante la Corte ratificando su versión en contra del exmandatario. Además de los testimonios, también entregó su teléfono celular como otra de las pruebas de la relación que sostuvo con Petro y de su relato. Adicional a ello se presentó en la Fiscalía en calidad de testigo con pruebas.

Deicy Jiménez afirmó que Gustavo Petro habría realizado fiestas sexuales en hoteles y viviendas particulares mientras ejercía como presidente de la República. Foto: AP

La denuncia, de suma gravedad, dejó varias preguntas en la mesa sobre los comportamientos de Petro y también de su conducta mientras fue jefe de Estado. Estos son los 10 detalles de la denuncia que hizo la mujer:

1. Petro mantenía relaciones sexuales con Jiménez a cambio de contratos del Estado

En uno de los apartes de la entrevista, Vicky Dávila le preguntó a Jiménez si mantenía relaciones sexuales con el expresidente y si era a cambio de contratos que tenía con el Estado.

“Al petrismo le pueden poner a Petro en pruebas con delito y para ellos seguirá siendo mesías”: le dicen a representante del Pacto

VD.: Esa lista que me muestra de mujeres es muy larga. Estoy impresionada de ver lo que usted ha traído a SEMANA. Excúseme lo descarnada, pero le prestaban servicios sexuales a Petro a cambio de contratos.

DJ: Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo.

VD: ¿Usted se acostaba con él?

DJ: Sí.

VD: ¿A cambio de esos contratos?

DJ: Sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo.

VD: ¿Y por qué dice que Petro, para callarlas, les daba contratos?

DJ: Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene (Petro) por contratos y que lo acompañan.

La denunciante aseguró que durante los encuentros con el entonces presidente habría existido consumo de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína. Foto: Presidencia/Semana

2. Hubo una red de entre 30 y 40 mujeres que se favorecían de contratos por favores sexuales con el expresidente

Jiménez también fue consultada sobre el supuesto listado que existía de mujeres que hacía parte de la red de ‘sexocontratos’. Esto fue lo que respondió.

“Sabes bien lo que hiciste”: exabogado de Deicy Jiménez responde a Gustavo Petro luego de su renuncia

VD: En el gobierno Petro había una red de mujeres que le prestaba servicios sexuales al presidente a cambio de contratos. ¿Estoy diciendo lo correcto?

DJ: Sí, es verdad.

VD: Hábleme de esa red de mujeres…

DJ: Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres.

VD: ¿Y cómo operaba esa red?

DJ: Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos.

VD: Usted tiene una lista de mujeres que han vivido lo mismo. ¿Cuántas son?

DJ: Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40.

VD: ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué hacía Petro con esas mujeres?

DJ: Básicamente, es para complacer sus necesidades sexuales.

VD: ¿A cambio de?

DJ: A cambio de contratos.

VD: O sea, él pagaba los servicios sexuales con plata del Estado.

DJ: Sí, obvio.

Gustavo Petro fue señalado por Deicy Jiménez de presuntamente mantener encuentros sexuales con mujeres que, según su denuncia, recibían contratos con entidades del Estado. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

3. Petro habría intercedido para darle contratos con María José Pizarro, el MinInterior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez denunció que el exmandatario habría intercedido para que, a cambio de los favores sexuales, la mujer pudiera acceder a distintos contratos con el Estado. Habla del equipo de la exsenadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior durante su presidencia y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Dina Luz Malo, abogada de Deicy Jiménez, denuncia amenazas y seguimientos contra la joven: video será entregado a la Fiscalía

VD: Acababa de ser candidato presidencial en 2018 y estaba en campaña para 2022. Usted llega a Bogotá y ¿cómo se sostiene?

DJ: Pues con los contratos.

VD: ¿Él le empieza a dar contratos?

DJ: Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero…

VD: ¿Le daba contratos?

DJ: Contratos.

VD: ¿Qué contratos tuvo o ha tenido?

DJ: En el Senado.

VD: ¿Con quién?

DJ: Con María José Pizarro.

VD: ¿Ella sabía que usted era recomendada de Petro?

DJ: Sí. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

VD: ¿Allí también tuvo un contrato?

DJ: Sí, señora.

VD: ¿En qué entidades más?

DJ: En el Ministerio del Interior.

VD: ¿En el Ministerio del Interior, siendo Petro presidente?

DJ: Sí, señora.

Jiménez afirmó que habría recibido contratos en el equipo de la entonces senadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

4. Denunció que Petro consumía drogas durante sus encuentros

La mujer también detalló que durante los encuentros sexuales con el exmandatario, no solo había sexo, sino también la presencia de estupefacientes. Asegura que no solo el consumía sino que les pedía a las mujeres con las que se acostaba que también consumieran.

VD: ¿Qué había en esos encuentros suyos con Petro?

DJ: Pues aparte del romance, cosas como drogas…

VD: ¿Había drogas?

DJ: Drogas, sí.

VD: ¿Qué tipo de drogas?

DJ: Todo, pero en especial cocaína.

VD: ¿Quién llevaba la cocaína?

DJ: Él.

VD: ¿Él se la llevaba o usted se la tenía?

DJ: Pues, depende, él la llevaba o yo se la conseguía.

VD: Usted tiene una fotografía de unas papeletas de cocaína. Cuéntenos la historia de esa imagen…

DJ: Tomé esa foto porque nunca confié en él y siempre quise tener evidencias. Y le tomé fotos a algo pequeño, de lo tanto que me llevaba a guardar. Y le tomé fotos a unas papeletas…

VD: ¿Cuánto fue lo máximo en droga que, según usted, Petro le pidió que le guardara?

DJ: No sé cómo se maneja eso, pero pues mucho.

VD: ¿Pero en papeletas?

DJ: Sí, papeletas y trozos. Piedras le llaman.

VD: ¿Cómo se usaba la droga en esos encuentros?

DJ: Pues, normalmente, a él le gusta.

VD: ¿Normalmente?

DJ: Le gusta revolverla en agua y tomársela, y por la nariz.

VD: ¿La cocaína?

DJ: Ajá.

VD: ¿Y la llevaba a usted también a consumir?

DJ: Sí, era un requisito para estar en su compañía y eso.

La mujer aseguró que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que recibían contratos estatales a cambio de favores sexuales al entonces presidente. Foto: AP

5. Petro le pidió a Jiménez que le comprara droga y la transportara en un avión

La mujer cuenta que antes de uno de sus encuentros, el exmandatario le pidió el favor de traerle droga en el avión comercial en el que se transportaría y que Petro le habría dado unos 3 millones de pesos para adquirir el estupefaciente.

Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, quienes han denunciado a Gustavo Petro, sostuvieron una reunión en Bogotá

VD: ¿Cómo fue el día en que usted dice que le transportó droga a Petro?

DJ: Sí, yo viajé y él me pidió el favor de que le trajera droga.

VD: ¿Usted estaba fuera de Bogotá?

DJ: Sí.

VD: ¿Cómo recuerda ese favor que Petro le pidió?

DJ: Me pidió el favor de que le trajera droga.

VD: ¿Usted se la compró?

DJ: Sí, la compré en un lugar. Él me dio plata.

VD: ¿Se la dio en efectivo o se la consignó?

DJ: En efectivo.

VD: ¿Cuánta plata?

DJ: Tres millones de pesos.

VD: ¿Qué droga le compró?

DJ: Cocaína.

VD: ¿Dónde la compró?

DJ: Se la compré a unas personas. No puedo decir (públicamente) el nombre ni el lugar.

VD: ¿Es una banda?

DJ: Sí.

VD: ¿Él sabía que usted iba a comprarle la droga a esa banda?

DJ: Sí.

Deicy Jiménez entregó ante la Corte Suprema de Justicia su testimonio y pruebas sobre los presuntos encuentros con Gustavo Petro, en medio de las investigaciones que avanzan por sus denuncias. Foto: Semana

6. Petro realizaba “fiestas sexuales” mientras era presidente

La mujer aseguró que el exmandatario realizaba numerosas “fiestas sexuales” mientras estaba ostentando funciones como presidente de la República. Varias de ellas se realizaban donde estuviera, como hoteles, casas de las chicas, entre otros.

VD: ¿Cómo eran esas fiestas de Petro estando al frente del Gobierno?

DJ: Fiestas sexuales, droga y eso.

VD: ¿Dónde se hacían esas fiestas?

DJ: Donde él estuviera, en hoteles, en las casas de las demás chicas…

VD: Usted dice que muchas lo han grabado.

DJ: Sí, muchas tienen videos de él.

VD: ¿Qué tipo de videos ha visto usted?

DJ: Donde él estaba drogado y dormido, con las chicas.

7. Petro les otorgaba contratos para callarlas, pues las mujeres lo amenazaban con contar sus secretos

Una de las razones, según Jiménez, por las que el exmandatario daba contratos a las mujeres, era porque estas lo amenazaban con contar sus conductas y “otras cosas más delicadas”. Aseguró que las mujeres “saben mucho”.

Defensa de Deicy Jiménez advierte que ha sido víctima de seguimientos y una campaña de desprestigio para afectar su credibilidad

VD: ¿Y por qué dice que Petro, para callarlas, les daba contratos?

DJ: Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene (Petro) por contratos y que lo acompañan.

VD: ¿Pero Petro quería callarlas porque ellas lo amenazaban con contar o qué?

DJ: Sé de algunas que sí, que lo amenazan.

VD: ¿Qué dicen esas amenazas?

DJ: Pues con hablar sobre esto y otras cosas más delicadas.

VD: ¿Saben mucho?

DJ: Sí, todas sabemos mucho.

8. Petro las amenazaba de muerte y las callaba con dinero para que no hablaran

En uno de los apartes dijo que el expresidente también las amenazaba e intimidaba para que estas no revelaran sus secretos y que a muchas las mantiene “calladas con dinero”.

VD: Hábleme de las amenazas contra algunas de esas mujeres…

DJ: Había unas mujeres amenazadas por él.

VD: ¿Qué tipo de amenazas enfrentaban?

DJ: De muerte, seguramente para que no hablen.

VD: ¿Hay algunas que han querido hablar?

DJ: Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero. Y con las amenazas de muerte, sí.

VD: ¿Se sintió alguna vez amenazada por Petro?

DJ: No amenazada, pero sí intimidada.

VD: ¿Por qué?

DJ: Con su forma de ser, es un hombre intentando ser tranquilo, pero tira sus indirectas.

VD: ¿Qué cosas le decía?

DJ: Que no podía tener otra relación o, si tenía un hombre, iba a tener problemas con él.

9. El equipo de seguridad de Petro tenía conocimiento de dichos encuentros y su consumo

Jiménez contó que durante estos encuentros, que duraban varios días, el exmandatario contaba con seguridad y que su equipo tenía conocimiento de todas sus conductas.

Caso Gustavo Petro: Deicy Jiménez entregará pruebas a la Corte Suprema y Fiscalía

VD: ¿Esos encuentros duraban varios días o cómo eran?

DJ: Sí, varios días.

VD: ¿Él tenía seguridad en esos momentos?

DJ: Sí.

VD: O sea, ¿el equipo de seguridad sabía?

DJ: Sí, la seguridad debe saber, claro.

VD: ¿Usted veía a los integrantes del esquema de seguridad de Petro?

DJ: Sí, obvio. Y a veces a él se le quedaban cosas y mandaba a los de seguridad por ello.

VD: ¿A usted la requisaban?

DJ: No.

La denuncia de Deicy Jiménez señala que integrantes del esquema de seguridad de Gustavo Petro habrían tenido conocimiento de los encuentros que, según su relato, sostenía con el entonces mandatario. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

10. Jiménez reveló que la relación del presidente y la primera dama no existió durante la Presidencia

La mujer aseguró que durante el tiempo que mantuvo una relación con Petro, se sabía que estaba separado de su supuesta esposa, Verónica Alcocer y que se juntaron para ganar la Presidencia.

VD: Cuando usted tuvo una relación con él, ¿qué pasaba con Verónica Alcocer, la entonces primera dama?

DJ: Tengo entendido, y fue muy evidente, que ellos están separados hace mucho tiempo. Se juntaron ahora para ganar la Presidencia y eso, pero tienen acuerdos.

VD: O sea, ¿eso que vimos en la campaña de la pareja presidencial era mentira?

DJ: Sí, claro. Incluso veía eso y me preguntaba: ¿cómo hacen? ¿Cómo hace Verónica para aguantar todo eso también?

VD: ¿Pero ella sabía?

DJ: Sí, obvio, sus hijas también deben saber.