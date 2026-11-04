Miembros de la Cancillería participaron del Diálogo de Alto Nivel entre Jefes de Delegación de Países Miembros y Observadores de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Se trató del encuentro “Expandiendo las Fronteras de la Memoria: IHRA – América Latina” en el que hubo presencia de representantes gubernamentales de varios países latinoamericanos. El encuentro fue organizado por la República Argentina, quien actualmente preside la IHRA.

Canciller Omar Bula se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras inauguración de embajada en Jerusalén

En ese encuentro, Colombia reiteró su rechazo al antisemitismo y las formas de odio, persecución, discriminación o violencia por razones religiosas o sus creencias.

“Colombia reafirmó su adhesión a la definición de antisemitismo de la IHRA y rechazó la negación y la distorsión del Holocausto, en el que fueron asesinados seis millones de judíos, y destacó la importancia de llevar la memoria a las aulas y a las instituciones”, dijeron desde la Cancillería.

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores también participaron del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo en el que se habló del desafío que se enfrenta en la región frente al antisemitismo y lo que se debería hacer en materia de cooperación con las comunidades judías en la región.

“La Cancillería reiteró su compromiso de fortalecer el diálogo interreligioso, impulsar acciones para proteger a la comunidad judía en Colombia y ampliar la cooperación internacional para compartir buenas prácticas”, destacaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esa cartera reiteró que la dignidad humana, la libertad de cultos y la convivencia pacífica son principios irrenunciables de la política exterior.

“El país será parte activa de todos los esfuerzos internacionales para que nadie tenga que vivir con miedo por su fe”, dijeron.

El canciller Omar Bula estuvo en el Muro de los Lamentos, lugar sagrado de los judíos. Foto: Embajada de Israel

Se trata de un cambio en materia de relaciones internacionales con respecto al gobierno del expresidente Gustavo Petro quien se había alineado con Palestina y había criticado a Israel.

Recientemente, el canciller Omar Bula estuvo en Jerusalén inaugurando la Embajada de Colombia en esa ciudad, lo que se interpretó como un respaldo a ese país. La oficina consular se encontraba en Tel Aviv.

Bula conversó con el presidente israelí, Isaac Herzog, y resaltaron el manejo de las relaciones bilaterales entre ambos países.

“La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén marcan una nueva etapa de cooperación, en línea con el compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella de recuperar la confianza internacional y generar nuevas oportunidades para el país”, afirmaron desde la Cancillería.

Allí también se mostró en contra de lo sucedido en el Holocausto, visitó el Muro de los Lamentos y participó de un homenaje que se hizo a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, además de una visita al memorial del Holocausto Yad Vashem.