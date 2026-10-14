“La relación con Israel nunca debió romperse”: Omar Bula durante la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén

El canciller colombiano, Omar Bula, defendió este miércoles el restablecimiento de las relaciones con Israel durante la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén. En un discurso en el que reivindicó los vínculos históricos entre los dos países, aseguró que la ruptura diplomática “nunca debió haberse producido” y anunció nuevas medidas para fortalecer la cooperación bilateral y combatir el antisemitismo en Colombia.

“Estoy casi llorando, para decirles la verdad, por esta ocasión de reanudar nuestra relación con Israel, que he dicho repetidamente que nunca debió haberse roto”, afirmó Bula ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el canciller Gideon Sa’ar, y otras autoridades de ambos países.

El acto marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, restablecida formalmente en agosto de 2026, después de que el Gobierno de Gustavo Petro rompiera los vínculos diplomáticos en 2024 por las operaciones militares israelíes contra Hamás en Gaza.

El funcionario aseguró que el acercamiento entre los dos gobiernos debe ir más allá de la apertura de la sede diplomática. “En palabras del presidente de Colombia, que acaban de escuchar, Colombia es el mejor aliado de Israel, y creo que eso funciona en ambos sentidos. Podrán contar con Colombia”, manifestó.

Omar Bula Foto: Embajada de Israel en Colombia

La apertura de la sede en Jerusalén representa, además, un cambio frente a la práctica diplomática de mantener la embajada en Tel Aviv, ciudad en la que Colombia tuvo su representación antes de la ruptura de relaciones ocurrida durante el gobierno Petro.

Durante su intervención, Bula presentó la decisión como una señal concreta del compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con Israel. Según el canciller Omar Bula, la nueva embajada y otras medidas adoptadas por Bogotá demuestran la voluntad de recuperar una relación de más de siete décadas.

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En ese contexto, anunció que Colombia solicitó oficialmente retirarse del Grupo de La Haya, al que calificó como una organización creada para “aislar y atacar a Israel”. “Rechazamos ese enfoque”, sostuvo. La declaración fue una de las principales señales políticas del discurso, en el que el funcionario defendió la cooperación con el Gobierno israelí como parte de los intereses nacionales de Colombia.

Omar Bula Foto: Embajada de Israel en Colombia

Otro de los ejes del discurso fue la lucha contra el antisemitismo. Bula cuestionó la actuación del Gobierno anterior de Gustavo Petro y afirmó que, a su juicio, hubo ambigüedad al condenar el terrorismo tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. También sostuvo que ese periodo abrió la puerta a una ola de antisemitismo en Colombia.

El ministro fue enfático al anunciar la posición de la nueva administración: “El Gobierno del presidente De la Espriella, esta Cancillería y este canciller no permanecerán en silencio. No permitiremos que este flagelo se extienda por el país sin respuesta ni cuestionamiento”.

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Al cerrar su discurso, el canciller insistió en que el vínculo entre los dos países debe fortalecerse después de la ruptura diplomática. “Esta relación de amistad comenzó hace 70 años, poco después de la Segunda Guerra Mundial. La hemos confirmado y repito, como dije al comienzo: nunca debió haberse interrumpido”, concluyó el canciller colombiano.