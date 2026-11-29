Poncho Zuleta volvió a los escenarios después de varias semanas dedicado a acompañar a su hijo, Carlos Alberto, conocido como Kbeto Zuleta, quien sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 26 de octubre.

El cantante vallenato se presentó el sábado, 28 de noviembre, en Rancho MX, a las afueras de Bogotá, donde recibió un homenaje y compartió nuevamente con sus seguidores.

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El accidente ocurrió cuando el bus en el que viajaba Kbeto con su agrupación rumbo a Valledupar perdió el control y cayó al río Ariguaní. El siniestro dejó varios heridos y tres personas fallecidas.

Como consecuencia, Kbeto perdió una pierna y desde entonces ha estado enfocado en su recuperación, mientras su familia y sus seguidores permanecen atentos a su estado de salud.

Durante la presentación, Poncho dijo que era la primera vez que regresaba a una tarima desde lo sucedido. Su presencia estuvo acompañada por palabras de apoyo de Pipe Bueno, quien resaltó el esfuerzo que representaba para el llamado Pulmón de Oro volver a cantar en medio de la difícil situación familiar.

“Hoy, un maestro de maestros, una leyenda viviente, una máquina, una bestia, uno de los reyes del vallenato está haciendo un esfuerzo muy grande porque está aquí con una tragedia que invade a la familia”, dijo Pipe Bueno desde la tarima frente a todo el público.

El intérprete de Cupido falló también quiso enviarle un mensaje directo a Kbeto y le transmitió la confianza de que podrá salir adelante: “Te vas a recuperar. Te quitaron una pierna, pero no te quitaron la voz”, dijo, en medio del homenaje al intérprete de Mañanitas de invierno.

Poncho no pudo ocultar la emoción. Mientras se limpiaba algunas lágrimas, agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante estos días y habló del dolor que atraviesa por lo ocurrido con su hijo.

“Un dolor como el que yo estoy sintiendo no hay pastilla que lo alivie. Lo alivian el cariño, el respaldo y las oraciones. Gracias a Colombia, al gremio musical y a ti; eres grande, Pipe”, respondió el artista.

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Después del encuentro, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Poncho Zuleta compartieron una publicación conjunta en Instagram para reiterar su apoyo a Kbeto. Los músicos expresaron su deseo de volver a verlo sobre los escenarios, compartiendo su música con el público, y le desearon fuerza para esta nueva etapa.