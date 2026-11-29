Lejos de los estudios de grabación y los libretos de televisión, la barranquillera Sarah Mintz, recordada por el público como Maritza Rodríguez, lleva una vida cotidiana en Jerusalén dedicada a su familia, la enseñanza religiosa y el trabajo en un jardín infantil.

En una reciente entrevista con el programa Historias con ritmo de Caracol Televisión, la exactriz detalló cómo transcurren sus días en Israel y por qué no extraña los reflectores de la fama.

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Tras consolidarse durante décadas como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y de cadenas internacionales como Telemundo, con papeles memorables en producciones como Amantes del desierto, Perro amor, El rostro de Analía y La casa de al lado, Mintz decidió alejarse de la actuación en 2017.

Un año después oficializó su conversión al judaísmo y adoptó su nombre actual, antes de radicarse definitivamente en Jerusalén en 2021 junto a su esposo, el ejecutivo Joshua Mintz, y sus hijos mellizos, Akiva y Yehuda.

Según contó en diálogo con Caracol Televisión, hoy su agenda gira en torno a actividades que antes no imaginaba desempeñar. Además de ofrecer conferencias y sesiones de acompañamiento espiritual de manera virtual para personas en Latinoamérica e Israel, se desempeña como maestra (morá) de mujeres que adelantan su proceso de conversión al judaísmo, instruyéndolas en rezos y normas alimentarias tradicionales (cashrut).

A esto se suma una labor que, según relató entre risas, le ha servido tanto para conectar con la comunidad como para practicar el idioma hebreo: trabajar en un maón, el equivalente a un jardín infantil.

Allí atiende a niños desde los seis meses hasta los cinco años. “Tengo lugares fijos, pero es muy lindo porque les tengo que dar de comer, así como tengo que limpiar, barrer, trapear, cuidarlos y darles clase”, explicó la exactriz, quien a sus 51 años asegura que este contacto diario con los pequeños le llena el alma.

Vivir en Israel implica convivir con tensiones de seguridad y eventuales alertas de bombardeo. Al ser consultada sobre cómo maneja el temor ante el sonido de las sirenas, Mintz señaló que prefiere enfocarse en la serenidad y en la confianza espiritual antes que alimentar pensamientos de angustia.

De acuerdo con su testimonio en el programa, cuando suenan las alarmas en la calle o en el transporte público sigue los protocolos de resguardo junto a los demás ciudadanos, pero procura transmitir tranquilidad a sus hijos.

Relató que tanto en casa como en las escuelas israelíes se les explica a los menores la realidad del país de forma acorde a su edad.

Aunque su transformación personal y espiritual ha sido profunda, Mintz afirmó que conserva intactas sus raíces caribeñas. Aseguró que en su hogar predomina el buen humor, la música y las expresiones típicas de la costa colombiana, al punto de que sus hijos suelen usar dichos populares en sus conversaciones diarias.

Esa conexión con Colombia también se refleja en la mesa. La exactriz contó con sorpresa que, en una reciente actividad escolar donde les preguntaron a sus mellizos por sus platos favoritos, ambos respondieron sin dudar que prefieren la arepa y la changua, preparaciones que ella misma mantiene vigentes en su cocina en Jerusalén.

Asimismo, recordó la emoción que sintió al escuchar el himno nacional durante la apertura de la embajada de Colombia en esa ciudad.

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Sobre las críticas o dudas que aún surgen en redes sociales respecto a su cambio de nombre y estilo de vida, Mintz explicó que adoptar un nombre judío es un paso natural y necesario dentro de la tradición tras una conversión, y añadió que nunca se sintió del todo identificada con su nombre de pila.

Finalmente, al responder si extraña el reconocimiento masivo o el ritmo de las telenovelas, fue enfática en señalar que se siente plena con lo que vivió en su etapa artística. Recordó que durante unas vacaciones recientes en Miami pasó por lugares donde grabó escenas años atrás y sintió gratitud, pero ninguna nostalgia: “Lo viví tan intenso y tan perfecto que no quedó motivo de extrañeza”, concluyó.