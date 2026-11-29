Millonarios informó que, desde que ocurrieron los hechos contra el defensor del América de Cali Dany Rosero en el partido del viernes en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, adelanta gestiones para identificar a la persona señalada por esas conductas.

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El episodio se presentó cuando el zaguero visitante caminaba hacia los camerinos tras ser expulsado al inicio del segundo tiempo por golpear con un codo al delantero Leonardo Castro.

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Durante su salida, un hincha de Millonarios le realizó un gesto racista imitando a un mono y lo escupió, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Cooperación con autoridades y medidas ejemplarizantes

Casi un día después de lo sucedido, el club bogotano detalló que su búsqueda de identificación busca respaldar la actuación institucional frente a la agresión.

“Millonarios F.C. informa que, desde que se presentaron los repudiables hechos en contra del jugador del América Dany Rosero en el partido del pasado viernes, está adelantando todas las gestiones para la identificación de la persona que presuntamente habría incurrido en dichas conductas”, indicó la institución.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/Is20394yCN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 29, 2026

La entidad agregó que estas acciones buscan “colaborar de manera activa con las autoridades competentes que así lo requieran, de modo que se adelanten las investigaciones del caso y, si hay lugar a ello, se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan y determinen”.

Asimismo, señaló que “esta identificación permitirá tomar las decisiones que, como club, estén a nuestro alcance y sean ejemplarizantes ante tan deplorables acontecimientos”.

Rechazo al racismo y compromiso institucional

En el cierre de su pronunciamiento, el conjunto embajador reiteró su postura frente a los actos discriminatorios y violentos en el deporte.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol limpio, incluyente, respetuoso y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción violenta, discriminatoria y racista dentro del deporte”, concluyó Millonarios.