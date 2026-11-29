La expectativa de América de Cali no solo está puesta en la Liga BetPlay, sino también en la Copa BetPlay. La mecha, además de tener firmes posibilidades de título, ve con buenos ojos los torneos internacionales en 2027.

Notificación oficial de América de Cali sobre los refuerzos para 2027: mensaje a la hinchada

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Para competir en los torneos locales, y en Libertadores o Sudamericana, América de Cali debería armar una nómina amplia. Por tanto, ya se habla de posibles refuerzos en la mecha de cara a 2027.

Tres jugadores top suenan para América de Cali en 2027

Según información de la prensa deportiva, cercana al América de Cali, estos son los tres futbolistas de renombre que podrían llegar a la mecha para la siguiente temporada:

Fabricio Sanguinetti

Fue el periodista Jaime Dinas quien afirmó que Fabricio Sanguinetti está en los planes del técnico de América de Cali, David González, para el futuro cercano.

Sanguinetti tiene 26 años, es uruguayo y se desempeña como delantero en Internacional de Bogotá. Allí tiene contrato hasta diciembre de 2027, y sumó actuaciones de primer nivel en 2026.

El valor aproximado en el mercado de Fabricio Sanguinetti es de 1 millón de euros según Transfermarkt.

Fabricio Sanguinetti juega con la número '7' en el Internacional de Bogotá Foto: Lina Gasca

Guillermo Paiva

Otra información del mismo Jaime Dinas, quien señala que Guillermo Paiva es otro de los delanteros que aparecen como opción para el modelo 2027 de América de Cali, bajo las órdenes de David González.

Paiva, paraguayo de 29 años, jugó con Junior de Barranquilla en 2026 y allí tiene contrato hasta diciembre de 2028. Su valor aproximado en el mercado es de 1.5 millones de euros.

El uruguayo Fabricio Sanguinetti y el argentino Guillermo Paiva son dos delanteros requeridos por David Gonzales, DT @Americadecali para la temporada delanteros 2027 … https://t.co/ZZNjcavjOI — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 12, 2026

Duván Zapata

En octubre de 2026, el periodista Adrián Magnoli, de As Colombia, dijo: “Duván Zapata está entrando los últimos minutos, está recuperando el nivel en el Torino. América de Cali va a hacer un esfuerzo muy grande para traerlo el año que viene, sería el nueve”.

Sin embargo, Duván Zapata renovó hasta junio de 2028 con su equipo, el Torino de Italia. Por tanto, la operación podría complicarse en cuanto a temas económicos, más allá del pasado

Duván Zapata, delantero del Torino italiano. Foto: Getty Images

Lo cierto es que el propio gerente deportivo de América de Cali, Iván Vélez, confirmó en Win Sports que ya trabajan en los refuerzos del 2027. Sin dar nombres, afirmó:

“Sí, ya hay varios. Nosotros estamos ya trabajando en ello, obviamente uno tiene la expectativa de que el equipo salga campeón, pero pues también está la expectativa de que podamos llegar a Copa Libertadores que es un objetivo también. Tenemos el año del centenario”.