Los hechos de racismo y agresión contra el futbolista Dany Rosero, defensor del América de Cali, durante el partido frente a Millonarios en el estadio El Campín, generaron rechazo y reacciones por parte de las autoridades de Bogotá.

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El jugador fue víctima de un acto discriminatorio por parte de un hincha del equipo local cuando se dirigía a los camerinos, luego de recibir una tarjeta roja por golpear con el codo a Leonardo Castro. En ese momento, el aficionado habría realizado gestos en los que imitaba a un mono y también lo habría escupido.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció públicamente para rechazar estos comportamientos y aseguró que desde el Distrito se adelantan acciones para identificar a la persona involucrada y facilitar que responda ante las autoridades.

A través de un mensaje, el mandatario manifestó su rechazo absoluto a lo sucedido y recordó que este tipo de conductas no representan a la capital ni a sus equipos de fútbol.

Hincha de Millonarios lanzó gestos racistas y escupitajos a Dany Rosero en El Campín. Foto: Foto: Captura de pantalla

“El racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en Bogotá”, expresó el alcalde, quien también señaló que la Administración distrital está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la Nación para que el responsable responda penalmente por la agresión.

Asimismo, insistió en que “no van a normalizar” este tipo de comportamientos en los escenarios deportivos ni permitirán que se justifiquen por las rivalidades entre equipos. Por esa razón, adelantan acciones para identificar al hincha señalado como responsable de la agresión.

La situación también provocó una reacción del América de Cali, que rechazó los actos contra su jugador y manifestó su indignación por lo ocurrido. El club pidió la intervención de las autoridades y de los organismos deportivos para que se investiguen los hechos y se adopten las medidas correspondientes.

Dany Rosero, jugador del América de Cali. Foto: Santiago Álvarez - Colprensa / El País

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las manifestaciones de racismo y violencia en el fútbol colombiano, así como la necesidad de garantizar que este tipo de encuentros sean espacios en los que prime el respeto por los jugadores, independientemente del equipo al que pertenezcan.