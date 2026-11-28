Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de cinco presuntos integrantes del frente Urías Rondón de las disidencias de las Farc, así como la incautación de un arsenal de armas, explosivos y equipos tecnológicos que, según las autoridades, eran utilizados para fabricar componentes de drones y artefactos explosivos.

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El resultado fue anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó que entre los capturados se encuentra alias Gafitas, señalado de participar en el atentado con dron contra la Policía Metropolitana de Pasto, ocurrido el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las investigaciones apuntan a que este hombre estaría subordinado a alias Rumiquí, señalado como cabecilla del frente Urías Rondón, estructura de las disidencias de las Farc.

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Con ráfagas de fúsil y explosivos fue atacada la estación de la Policía de El Peñol, en Nariño. Foto: Captura de pantalla

Un elemento que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de tres impresoras 3D, presuntamente utilizadas para fabricar componentes destinados a la elaboración de drones y artefactos explosivos. En el procedimiento también fueron encontrados ocho explosivos adaptados para ser transportados mediante aeronaves no tripuladas y dos drones.

El inventario de material incautado incluye tres fusiles, dos pistolas, una granada, pentolita, cordón detonante y 369 cartuchos de diferentes calibres. Asimismo, los uniformados encontraron un inhibidor de señales y ocho millones de pesos en efectivo.

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Incautan 117 kilos de explosivos en el corredor vial Pasto-Mojarras, sector peaje Cano Bajo. Foto: Policía

El hallazgo de estos equipos tecnológicos vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de las autoridades por el uso de aeronaves no tripuladas en acciones violentas de los grupos armados ilegales, particularmente en ataques contra instalaciones y unidades de la Fuerza Pública.

Tras anunciar los resultados, De La Espriella aseguró que el Gobierno mantendrá la ofensiva contra estas estructuras criminales. “Vamos a destruir sus capacidades criminales, desmantelar sus estructuras y perseguir a sus cabecillas hasta que respondan ante la justicia”, manifestó el mandatario.