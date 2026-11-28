En las últimas horas, el Ejército Nacional desmanteló una improvisada central de comunicaciones del Clan del Golfo en zona rural de Anorí, Antioquia, tras sostener combates con integrantes de ese grupo criminal.

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En el lugar fue hallada y rescatada una menor de edad. Además, se incautaron armamentos de largo alcance y equipos especializados para la detección de drones.

La operación militar estuvo a cargo de las unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscritas a la Séptima División, en el marco de una ofensiva contra las redes logísticas que operan en el Nordeste antioqueño.

Tras recibir información de inteligencia militar, los uniformados ubicaron el punto exacto donde se escondían presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, liderada por alias Pinky.

En medio de un fuerte combate, los integrantes del grupo criminal fueron superados y emprendieron la huida con rumbo desconocido. Al asegurar el área, los soldados encontraron a una menor de edad, quien fue puesta de inmediato a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos.

En el lugar, las autoridades decomisaron un importante arsenal y material de inteligencia. El inventario incluye tres fusiles, tres pistolas, más de 1.000 unidades de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia y documentación interna de la organización. También se incautaron un computador portátil, teléfonos celulares, baterías y antenas de telecomunicaciones.

De acuerdo con las labores de verificación, este sitio era utilizado por alias Pinky. Desde este punto, el cabecilla de esta subestructura mantenía comunicación con sus redes para impartir órdenes relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones, secuestros, acciones terroristas y el reclutamiento forzado de menores.

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Además, coordinaba el tráfico de estupefacientes y el movimiento de insumos químicos destinados al procesamiento de pasta base de coca.

Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica. Las investigaciones preliminares indican que alias Pinky empleaba estos dispositivos tecnológicos para alertar sobre la presencia de aeronaves remotamente tripuladas de la Fuerza Pública.

Estos drones, operados con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, son utilizados en la región para ubicar laboratorios de procesamiento de droga, campamentos y depósitos ilegales.