A las dos de la madrugada, cuando el frío de Bogotá cala hasta los huesos, las patrullas recorren las calles y el silencio se apodera de la ciudad, Carlos, nombre que le asignó la Corte Constitucional para proteger su identidad, escribió una acción de tutela que podría poner contra las cuerdas al Estado colombiano por el abandono de los habitantes de calle.

Para esa época, el hombre llevaba más de cuatro años de intemperie acumulados en su espalda; tuvo el pavimento como mesa, la luz del poste como lámpara y a las ocho de la mañana de ese mismo día radicó ante la Rama Judicial el recurso que podría terminar en un nuevo estado de cosas inconstitucional, la figura creada cuando existe una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales.

Después de cuatro años en condición de calle, Carlos acudió a la justicia para reclamar sus derechos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Doce años después, Carlos sigue habitando en la calle a la espera de respuestas de la Justicia, pero ya es un adulto mayor de 65 años. Maestro de construcción, padre de tres hijas y líder social, logró, con derechos de petición, persistencia y una tutela, que la Corte Constitucional abriera un expediente que podría cambiar el devastador panorama para esta población en Colombia.

Carlos no es adicto a las drogas ni al alcohol. Sin embargo, en su condición de calle nunca ha encontrado alternativas de parte del Estado. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Carlos llegó a esa condición después de la muerte de su madre; la ruptura de una familia disfuncional y la falta de oportunidades lo empujaron a la calle. La persona que habita en el asfalto carga con el estigma de la adicción, pero, en este caso, Carlos no es consumidor de sustancias psicoactivas ni de alcohol. Cuando tocó las puertas de la oferta institucional en Bogotá, se estrelló con un obstáculo perverso: los programas estaban diseñados casi bajo la lógica del consumo.

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“Una persona en calle, sin distingo alguno, es una persona sin derechos ante la familia, la sociedad y el Estado”, le cuenta a SEMANA. “Cuando se busca ayuda, las políticas públicas no dotan de herramientas a quienes quieren salir de la calle. Lo legalizan para vivir y morir en ella”, es su conclusión.

El hombre decidió buscar ayuda de los programas distritales, como los de la Secretaría de Integración Social, pero se estrelló de nuevo. Su deseo de volver a la sociedad lo llevó a hogares de paso, a actualizar su hoja de vida y a vincularse temporalmente en ofertas de trabajo.

Sin embargo, al salir de esos espacios se encontraba con su realidad: sin un mínimo vital, sin acceso a subsidios que priorizan núcleos familiares y sin una oportunidad que le permitiera tener estabilidad económica. Todas esas situaciones provocaban que la calle se lo volviera a tragar.

La falta de ingresos y de acceso a subsidios hizo que Carlos regresara a las calles. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En 2016, cansado del abandono y de la falta de respuestas del sistema, decidió crear la fundación No Más Ciudadano Habitante de Calle, desde donde inició la batalla judicial.

Entre papeles y evasivas

Su larga lucha por proteger a los habitantes de calle se ha extendido durante ocho años, cuando decidió radicar derechos de petición ante la Presidencia, los ministerios de Salud, Vivienda y Justicia, el Dane, la Procuraduría y la Personería de Bogotá. La respuesta del Estado fue un silencio ensordecedor.

El Ministerio de Salud respondió que solo formulaba lineamientos a través de la Ley 1641 de 2013, que estableció los parámetros para implementar la política pública dirigida a los habitantes de calle en Colombia, pero aclaró que la atención directa era competencia de los municipios. El Ministerio de Vivienda se escudó en que no tiene un programa para esa población y lo remitieron a la Dirección de Prosperidad Social.

El Ministerio de Vivienda aseguró que no cuenta con un programa dirigido a los habitantes de calle. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

La Secretaría de Integración Social fue más “elocuente” y lo responsabilizó de “abandonar” el proceso cuando le tocaba salir a rebuscarse el sustento con reciclaje o con labores diarias.

“En Colombia se buscó apoyo ante toda entidad pública y privada; hablaban de inclusión social y derechos fundamentales, pero las puertas se cerraban (...) Cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado no respondió durante año y medio a la solicitud de la CIDH acerca de cómo se desarrolla la política pública dirigida a esta población, se decidió presentar una tutela con la orientación de la Defensoría del Pueblo, entidad que tampoco colaboró”, narró Carlos.

La entidad consideró que Carlos había abandonado el proceso cuando salía a buscar ingresos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Mientras el Estado se tiraba la pelota, las cifras de personas habitando en la calle se desbordaban. Cuando se creó la Secretaría de Integración Social en Bogotá durante 2007, la ciudad tenía cerca de 8.500 habitantes de calle. En la actualidad, ese fenómeno social supera las 35.000 personas, pero a falta de un censo unificado no hay claridad.

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La lupa de la Corte

Después de los obstáculos, los estrellones y la frustración que encontró en las instituciones de Colombia, Carlos decidió, en 2018, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus denuncias y reportes sobre el abandono estatal de la población habitante de calle provocaron cinco años después un comunicado histórico de la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales (Redesca).

Cinco años después de la solicitud de Carlos, la CIDH publicó un pronunciamiento sobre esta población. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Ese informe expuso una enorme preocupación sobre la realidad de las personas en situación de calle en las Américas, alertando una serie de situaciones que las tiene en riesgo, como la criminalización de la pobreza, la falta de políticas estructuradas y la atención hostil del propio sistema.

Con el respaldo de la Comisión Interamericana, después de que un juzgado y el Tribunal Superior de Cundinamarca le negaron la tutela en primera y segunda instancia, argumentando que la tutela no era el recurso para pedir políticas públicas, Carlos acudió a una insistencia ante la Corte Constitucional.

Carlos acudió a la Corte Constitucional después de que dos instancias judiciales rechazaran su tutela. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Hace un año, en octubre de 2025 exactamente, ocurrió lo que un funcionario judicial describió como un “milagro”: su tutela fue seleccionada entre las más de 100.000 que llegan en promedio a la Corte Constitucional al mes, y el proceso quedó asignado al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

El diagnóstico preliminar del despacho del magistrado Ibáñez Najar fue demoledor y llama la atención que se asemeja con lo que Carlos denunció desde un andén. La Corte detectó la falta de una entidad que articule la política pública para los habitantes de calle, la ausencia de un plan nacional de atención integral, el vacío de información demográfica confiable y una carencia en rutas que garanticen derechos básicos para esa población.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, convocó a una audiencia pública para evaluar la gravedad de la situación. Foto: Guillermo Torres /Semana

La magnitud de esa crisis humanitaria y la vulneración masiva de derechos empiezan a dejar en los pasillos de la Corte un análisis serio frente a la posibilidad de declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional, como la desnutrición infantil en La Guajira o el hacinamiento carcelario, que obligaría a toda la estructura del Estado a destinar el recurso económico y definir las políticas que quedarían bajo estricta vigilancia judicial.

En el Estado colombiano no hay una sola entidad que tenga claro cuál es el censo de la población que habita en las calles. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Este martes primero de diciembre se llevará a cabo la audiencia pública convocada por la Corte para escuchar al Gobierno y a las entidades territoriales. Esta será la oportunidad para que Carlos, el hombre al que el Estado le cerró todas las puertas cuando intentó reintegrarse a la sociedad, se convierta en la voz de miles de colombianos condenados a la calle.