Lo que comenzó como un intento de fleteo terminó convertido en uno de los episodios de seguridad más impactantes y dantescos de la historia reciente de Colombia. Durante aproximadamente 17 horas, 87 personas quedaron en medio de un secuestro masivo en un almacén de la cadena Éxito, en el suroriente de Cartagena. Hubo amenazas, agresiones, exigencias millonarias, ladrones borrachos y una operación de rescate que mantuvo en vilo a toda una ciudad. SEMANA estuvo en el lugar durante más de 20 horas, reconstruyó los movimientos de las autoridades y conoció detalles que hasta ahora permanecían bajo reserva.

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En el lugar se desplegó un amplio dispositivo de seguridad. El operativo fue liderado en terreno por el general Norberto Mujica, subdirector de la Policía, y la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Región 8. Ambos recibían instrucciones del director general de la Policía, Alejandro Barrera, quien también llegó al establecimiento. Fueron tres de los cinco altos oficiales que estuvieron al frente de una operación que terminó con el rescate de los rehenes.

El general Norberto Mujica, subdirector de la Policía, y la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Región 8, estuvieron al frente del dispositivo desplegado para atender la crisis en Cartagena. Foto: FOTO: AFP

Las imágenes registradas por SEMANA durante el cautiverio muestran la dimensión de lo que ocurría dentro del local. Los secuestradores portaban armas largas y cortas, vestían prendas que parecían tácticas y mantenían sometidas a las personas que permanecían en el lugar.

Uno de los sobrevivientes que entregó detalles sobre las horas de terror fue Eugenio María González, trabajador de la sección de carnes del supermercado. Su relato permitió conocer las intimidaciones, las agresiones y el comportamiento de los hombres armados. Entre los episodios más perturbadores estuvo el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los delincuentes, quienes incluso obligaron a algunos de los hombres retenidos a beber con ellos.

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González recordó que los secuestradores estaban “desesperados y borrachos, pidiendo el dinero”. Su testimonio coincidió con el de Héctor Cuello, panadero del establecimiento, quien también relató las agresiones y contó que encontró en la oración una manera de afrontar el miedo durante el cautiverio.

Pero detrás de las escenas que quedaron registradas hay otra historia que apenas comienza a conocerse. Esta revista conversó con fuentes judiciales que participaron en las primeras labores de investigación y que revelaron detalles sobre las hipótesis que se manejan para establecer cómo se planeó el asalto y quiénes pudieron estar detrás.

“Se están analizando muchas horas de videos de cámaras de seguridad, no solo del Éxito Cartagena, sino también de los establecimientos comerciales en sus alrededores, que son clave para determinar cuál fue la ruta que usaron los delincuentes para llegar hasta el punto donde cometieron el secuestro masivo. La información que también se está verificando tiene relación con la planeación del robo, que no se habría registrado en Cartagena, sino en otra ciudad del Caribe que aún no se ha establecido”, sostuvo una de las fuentes.

Eugenio María González, trabajador de la sección de carnes del supermercado, relató las intimidaciones, agresiones y momentos de angustia que vivieron los empleados y clientes retenidos durante el secuestro masivo. Foto: AFP

SEMANA conoció, además, que los investigadores no descartan la participación de varias mujeres en la preparación o ejecución de estos hechos. Por ahora, esa hipótesis se encuentra en etapa de verificación y será el análisis de los registros, las comunicaciones y los demás elementos probatorios los que permitan establecer si hubo más personas involucradas.

Entre las siete y ocho de la noche se conoció la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió decisiones clave frente a la crisis. Su presencia aumentó la expectativa sobre el desenlace. Sin embargo, el dispositivo de seguridad continuaba desplegado y los uniformados mantenían vigilancia sobre cada uno de los accesos al establecimiento.

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La tensión llegó a otro nivel cerca de las 11:30 de la noche, cuando terminó la reunión entre el mandatario y la cúpula militar y policial. La instrucción era esperar hasta las 12:30 de la madrugada del miércoles para conseguir la liberación de los retenidos. De lo contrario, se utilizaría la capacidad del Estado para resolver la situación.

En el exterior, el ambiente era cada vez más inquietante. Drones sobrevolaban el sector, los uniformados permanecían atentos a las comunicaciones de sus radios y un helicóptero de la Policía Nacional se encontraba en el área. Los movimientos de los equipos especiales hacían prever que se acercaba una intervención.

A las 12:58 de la madrugada se escucharon al menos 17 detonaciones de bombas aturdidoras. Las fuerzas especiales de la Policía y el Ejército ingresaron al establecimiento. Hubo disparos y momentos de confusión. Durante varios minutos, quienes permanecían afuera intentaban entender qué estaba ocurriendo y si finalmente había comenzado el rescate.

Héctor Cuello, panadero del establecimiento, contó cómo enfrentó las horas de cautiverio en el almacén Éxito de Cartagena, donde la oración se convirtió en una forma de sobrellevar el miedo y la incertidumbre. Foto: FOTO: policía nacional

La confirmación llegó cuando, a través de uno de los ventanales, fue posible observar a los comandos especiales sacando a los rehenes y trasladándolos entre las instalaciones, particularmente por el sector de la cafetería. La operación se desarrollaba ante la presencia del presidente De La Espriella, mientras las familias aguardaban una noticia que parecía no llegar nunca.

Poco después comenzó a conocerse el balance del operativo. El mandatario entregó información sobre lo sucedido mediante sus redes sociales, mientras las autoridades avanzaban en la identificación de las víctimas y de los responsables.

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Las exigencias millonarias y la pista de la planeación

Entre las personas liberadas estaba Manuel Díaz, quien contó que los rehenes fueron agredidos durante el cautiverio. También reveló que los delincuentes llegaron a ofrecerles dinero si el hurto se concretaba y si las autoridades accedían a sus pretensiones.

Los testimonios conocidos por SEMANA dejaron otra revelación inquietante. Uno de los sobrevivientes aseguró ante la Fiscalía que escuchó a uno de los secuestradores hablar sobre la preparación del delito durante varios meses. Esa declaración abre una línea de investigación sobre la posible existencia de una planeación previa y la participación de personas que habrían tenido conocimiento del asalto antes de que ocurriera.

Las exigencias de los delincuentes también quedaron registradas. “Necesitamos lo siguiente: 7.000 millones de pesos”, reclamaron a las autoridades. A esa suma agregaron la solicitud de vehículos para escapar hacia Barranquilla sin caer en poder de la fuerza pública.

La investigación busca establecer si esas exigencias formaban parte de un plan diseñado desde meses atrás y si el objetivo inicial era cometer un hurto que terminó convertido en un secuestro masivo cuando la operación criminal se vio frustrada.

El rescate de las víctimas tardó 20 horas y todos salieron sanos y salvos. El presidente calificó la operación como exitosa. Foto: Anadolu via AFP

El balance judicial dejó dos personas capturadas y un hombre identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata, quien murió durante la intervención de los comandos especiales de la Policía. Un oficial también resultó herido en una de las manos.

Un detalle particular surgió alrededor de Muñetón. Según los relatos de familiares y allegados, su esposa llegó inicialmente al establecimiento buscando información sobre él entre las personas retenidas y lo había reportado como desaparecido después de iniciarse la incursión armada. Posteriormente, el hombre terminó identificado como uno de los sospechosos del caso.

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Ahora, los investigadores trabajan en la reconstrucción de los movimientos de los responsables, el análisis de las cámaras de seguridad y la verificación de las posibles conexiones con otras personas. También buscan establecer desde qué ciudad se habría coordinado el golpe y si hubo colaboradores que facilitaron su ejecución.

El secuestro terminó con el ingreso de las fuerzas especiales y la liberación de las personas que permanecían dentro del Éxito. No obstante, las respuestas sobre la planeación del asalto, el origen de las exigencias millonarias y la posible red de apoyo de los responsables todavía están pendientes. La investigación apenas comienza a revelar lo que ocurrió detrás de las puertas de ese supermercado en Cartagena.