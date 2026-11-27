Poco a poco se siguen conociendo nuevos detalles de lo que fue el secuestro masivo en el Éxito del barrio Contadora, en la ciudad de Cartagena. Los testigos han salido a hablar y han contado varias de las cosas que vivieron.

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Lizeth Quintana fue una de las personas que estuvo retenida por los delincuentes durante varias horas. La mujer explicó todo lo que pasó y, entre otras cosas, reveló lo que los tres hombres pedían que hiciera el presidente Abelardo De La Espriella.

Según contó, los secuestrados les exigieron a las víctimas entregar números de teléfonos de sus familiares para que, en horas de la mañana, una persona los llamara y les dijera que todo estaba bien y que ya no preguntaran más.

“Ellos llamaban y decía: ‘Se encuentran acá dentro del Éxito y están bien, ya no podemos darle más información, no pregunten más nada, solamente oren por todos nosotros’”, relató en diálogo con la emisora Blu Radio.

Ya en horas de la noche, de acuerdo con ella, comenzaron a escuchar los movimientos que estaba adelantando la Policía, aunque conocían de la presencia de las autoridades durante todo el día.

De hecho, recordó que gracias a un megáfono les informaron que el presidente ya estaba en la zona liderando las acciones. “Todo eso lo escuchamos”, señaló.

La mujer mencionó que tras conocer esta información, el líder de los delincuentes le hizo un pedido al jefe de Estado: “Él le mandó a decir al presidente que si era verdad que él estaba allá afuera, pues que entrara, pero que lo hiciera él solo y que no intentara hacer nada porque entonces iba a haber muerte”, comentó.

“Cuando escuchamos ese comentario, ya nosotros entramos en temor porque vimos que ya estaban bajo los efectos del alcohol, caminaban y se caían, entonces nosotros decíamos que qué iba a ser de nosotros aquí, cómo va a terminar esto”, agregó.

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En un momento, incluso, aseguraron que ya estaban cansados de la situación y que querían salir de esto lo más rápido posible porque se les estaba agotando la paciencia.

El miedo fue tan grande, según contó la secuestrada, que entre todos comenzaron a orar porque tenían miedo que hubiera un enfrentamiento a disparos y pudieran quedar en las balas cruzadas.

“Ellos hablaban entre sí, pero nosotros no alcanzamos a escuchar porque lo hacían a una distancia retirada de donde estábamos”, mencionó.

Operación de rescate en Éxito de Cartagena. Foto: Anadolu via AFP

Quintana aseguró que el momento más “traumático” fue cuando la Fuerza Pública ingresó al Éxito para rescatarlos. “Yo dije: ‘Hasta aquí llegamos’”, señaló.

“Salimos corriendo, nos tiramos al piso, escuchábamos voces (...) Eran momentos de angustia porque no sabíamos si nos íbamos a enfrentar a un tiroteo”, complementó.

Afortunadamente, todo salió muy bien y ninguno de los rehenes resultó herido en medio de la operación exitosa que hicieron las autoridades y que, además, permitió la captura de dos secuestrados y el abatimiento de uno.