Es dramática la situación que se vive en el Éxito del barrio Contadora, en Cartagena, después de que sujetos armados ingresaran al sitio y tomaran como rehenes a los clientes y trabajadores que estaban en ese momento.

🔴 EN VIVO toma de rehenes en Éxito de Cartagena: Abelardo De La Espriella anunció liberación de cinco rehenes

Las autoridades ya acordonaron todos los alrededores y se adelanta el operativo para lograr liberar sanos y salvos a todas las personas.

Con el paso del tiempo, poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso. Uno de los más importantes es que se confirmó cuál era el verdadero objetivo que tenían los delincuentes.

Una ciudadana que estaba en el almacén de cadena relató, en diálogo con la emisora La FM, cómo habría ocurrido todo y explicó que la idea de los ladrones era robar un carro de valores. “Un muchacho salió corriendo y dijo: ‘Están atracando, están atracando’. (…) La gente no paró bolas y ya al salir los hombres armados cerraron el portón”, dijo.

“Ellos entraron por la parte de atrás, por donde ingresamos nosotros los trabajadores. (…) Ellos iban por el carro de valores, pero como esta es a las siete, ya quedaron los que estaban adentro”, señaló.

La mujer indicó que ella logró salir gracias al trabajador del Dollar City que avisó rápidamente cuando se percató de lo sucedido. “Salimos varias, salimos las cajeras y varias”, expresó.

Esta información también fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien en una declaración desde Villavicencio precisó que los delincuentes tenían como objetivo el carro de valores que recoge el dinero en el centro comercial en el que está el Éxito.

Se conoce impactante video que grabó policía del momento exacto en el que liberan a una de las secuestradas en Éxito de Cartagena

La Policía Nacional utilizó su cuenta de X para pronunciarse sobre lo ocurrido y dejó en claro que la prioridad es proteger la vida de todos los rehenes que están en el Éxito.

“La institución ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”, señaló.

Por último, pidió mantener la máxima responsabilidad frente a toda la información que está circulando en las redes sociales, mientras que trabajan a toda marcha para sacar a los rehenes.