En medio del pánico que se vive en Cartagena por la toma que realizó un grupo de señalados bandidos armados a un almacén Éxito de esa ciudad, el cual tuvo rehenes, el presidente de la República Abelardo De La Espriella se pronunció.

Estos son los encapuchados armados que tienen rehenes en tienda Éxito en la Castellana, Cartagena: la Policía se pronunció

En una declaración que dio desde Villavicencio, tras el atentado terrorista, el mandatario colombiano indicó que los señalados bandidos en Cartagena iban a robar un carro de valores.

“Querían asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos”(sic), dijo el jefe de Estado.

Y agregó frente a la situación: “Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco que son mujeres mayores”.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la situación en almacén Éxito de Cartagena, e indicó que se trata de “bandidos que buscaban robarse un camión de valores “. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/9HpQLekEHa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

“Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas de nuestra Fuerza Pública con grupos especiales allí; eso va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos, pero estamos ahí atendiendo la situación”, puntualizó el presidente De La Espriella.

Sobre las imágenes que han llamado la atención de los hechos, trascendió que los delincuentes colocaron a personas en las ventanas del lugar con el fin de evitar el ingreso de los uniformados al establecimiento comercial.

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No obstante, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que trabaja para poder tener el control absoluto tras esta grave situación que altera el orden público.

“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas”, señaló.