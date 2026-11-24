El presidente Abelardo De La Espriella dijo que detrás del atentado en Villavicencio, Meta, de este lunes 23 de noviembre, estaría la estructura de Iván Mordisco, jefe de una de las disidencias de las Farc.

“Esta acción terrorista es atribuida a alias Iván Mordisco, específicamente al Frente 39 Arcesio Niño, al mando de alias Paul”, dijo De La Espriella.

Asimismo, se refirió al carro bomba que explotó y sobre el que se ha conocido el rastro antes del atentado. “El vehículo había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura.

El presidente dijo que este ataque forma parte de “una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje de Pipiral”, en el departamento, entre otras acciones que se habían conocido recientemente. “Todo eso está conectado”, confirmó el mandatario.

“Se trata de una acción narcoterrorista del bandido miserable de Iván Mordisco”, aseguró De La Espriella.

El mandatario reiteró que hasta el momento no hay pérdidas humanas, pero que resultaron afectadas varias estructuras de edificaciones aledañas a la Gobernación en el centro de la capital del departamento.

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