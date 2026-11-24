Un duro enfrentamiento protagonizaron la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, luego de que este último cuestionara a la congresista por su supuesta relación con la familia Schaller, a la que vinculó con el círculo cercano del presidente Abelardo De La Espriella.

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Carrillo puso el tema sobre la mesa a través de sus redes sociales y le reclamó a Juvinao que hablara con claridad sobre su relación con esa familia. La representante no se quedó callada y le respondió con una extensa publicación en la que desestimó los señalamientos y terminó convirtiendo el intercambio en un duro cuestionamiento a la gestión del exfuncionario.

“Ay, Carlos Carrillo, tú y tus papelones de bodeguero desocupado”, comenzó Juvinao, quien explicó que llama cuñado a Gregory Schaller porque es el esposo de una de sus mejores amigas desde hace 25 años.

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Según precisó, no existen vínculos familiares ni conflictos de interés y aseguró que la amistad de esa pareja con De La Espriella comenzó años después.

Pero la congresista aprovechó para cambiar el terreno de la discusión y poner bajo la lupa la gestión de Carrillo al frente de la UNGRD. Le cuestionó su nombramiento, al considerar que no tenía la formación ni la experiencia para ocupar el cargo, y le lanzó una de las frases más fuertes: “¡El vago del año!”.

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Para respaldar su postura, Juvinao mencionó cifras de ejecución presupuestal que atribuyó a la entidad durante la administración de Carrillo: 9,7 % en 2024, un 4,4 % en 2025 y un 0,2 % en 2026, pese a una apropiación superior a los siete billones de pesos.

La representante también le reprochó su silencio frente a los escándalos de presuntos negocios y redes de favores que, según señaló, involucran a antiguos integrantes del Gobierno Petro. “Te toca tragarte la mayoría de los escándalos de tu exjefe”, escribió.

El cierre tampoco fue menos contundente. Juvinao acusó a Carrillo de tener una “obsesión de machito de izquierda” contra mujeres que cuestionan el poder y terminó lanzándole una pulla sobre sus aspiraciones políticas: “Si esta es tu campaña a la alcaldía, te veo grave, Carlitos. Invéntate un problema serio”.