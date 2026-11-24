Un fuerte cruce de mensajes protagonizaron la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, luego de que la congresista cuestionara la gestión de la funcionaria, reclamara respuestas a sus solicitudes de información y pusiera en duda, nuevamente, aspectos relacionados con sus títulos académicos.

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La respuesta de Restrepo Cañavera no tardó en llegar y estuvo marcada por varios cuestionamientos a la representante, a quien le recordó los términos legales para responder las solicitudes de información en el marco del control político. “¿Usted sabe cuánto tiempo da la ley para responder una solicitud de informe en ejercicio del control político? 5 días hábiles, conforme al artículo 258 de la Ley 5a de 1992. ¿O es que eso tampoco lo sabe?”, escribió.

La directora aseguró que las peticiones enviadas por Carrascal la semana anterior todavía estaban dentro del plazo legal y sostuvo que el ICBF responderá oportunamente. También se refirió a la citación anunciada por la congresista y anticipó que la próxima semana tendrá una agenda de trabajo en Córdoba y Sucre, que, según explicó, ya estaba programada.

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Sin embargo, el punto más fuerte de la respuesta estuvo en los señalamientos sobre la prestación de los servicios del Instituto. Carrascal había denunciado que niños y niñas estarían quedando sin atención por decisiones relacionadas con la contratación de operadores y la falta de contratación directa con madres comunitarias y asociaciones de padres.

Frente a esas acusaciones, Restrepo Cañavera le exigió a la congresista presentar información concreta. “¿En qué municipios se interrumpió la atención? ¿A cuáles operadores les devolvimos contratos? Dé los nombres y los números de los contratos”, cuestionó. Además, le pidió revisar la situación en La Guajira y las madres comunitarias en Risaralda que fueron objeto de una auditoría forense ordenada por la directora y que reveló presuntas irregularidades que venían del gobierno de Petro y la dirección de Astrid Cáceres.

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La controversia también escaló al terreno personal. Carrascal mencionó dudas sobre los títulos académicos de la directora y cuestionó la actividad de cuentas alternas y supuestos bots que, según ella, la acompañan para atacar a quienes cuestionan su gestión. Restrepo respondió que tiene más títulos de los que aparecían en el sistema y retó a la representante a identificar cuáles pone en duda.

La congresista, por su parte, insistió en que no estaba acusando a la directora de falsificar documentos, sino formulando preguntas, y advirtió que deberá asistir al debate de control político. También cuestionó que anunciara compromisos fuera de Bogotá.

La funcionaria cerró el intercambio con otro reproche: “Lo que usted llama ‘inventarse agendas’ se llama trabajo en territorio”, y le pidió a Carrascal precisar cuál de sus actividades oficiales consideraba ficticia