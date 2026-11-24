El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó a la ola de violencia que se registró en los departamentos de Norte de Santander y Cesar. En un mensaje que publicó el jefe de Estado, indicó que no dejará solas a las familias de las personas heridas en esos atentados terroristas.

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“¡RECHAZO ABSOLUTO AL TERRORISMO! Los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, Norte de Santander, y Curumaní, Cesar, merecen también nuestra más enérgica condena”, expresó el jefe de Estado.

Y continúo con el mensaje: “En Cúcuta, el ataque contra el Comando de la Policía dejó un balance preliminar de tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, más de 60 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y daños en la infraestructura policial y los servicios públicos”.

“En Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y daños en la infraestructura policial. Gracias a Dios, no se reportan víctimas mortales en ninguno de estos dos atentados”, afirmó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, expresó en sus redes sociales: “Toda mi solidaridad con las familias afectadas y con nuestra Policía Nacional. Desde el Gobierno nacional estamos organizando un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados y apoyar la recuperación de las viviendas y la infraestructura dañada”.

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“¡No vamos a dejar solas a las familias afectadas por el terrorismo! Rechazo con absoluta contundencia estas miserables y cobardes acciones terroristas. La respuesta del Estado será firme e implacable, en el marco de la ley. Los responsables deberán responder ante la justicia. ¡No vamos a retroceder ante el terrorismo! ¡Norte de Santander y el Cesar cuentan conmigo y con todo mi Gobierno!”, recalcó el presidente De La Espriella.