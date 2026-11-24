Juan Felipe Pedraza, más conocido en redes sociales como R3ntas, volvió a dejar en evidencia a la representante del Pacto Histórico, Claudia Teresa Romero Nader, por supuestamente decir mentiras sobre un título profesional.

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Según había revelado hace algunos días el mismo joven, la congresista acreditó que era administradora de empresas de la Universidad Javeriana. Sin embargo, la misma institución confirmó que esto no es verdad y que la mujer ni siquiera se ha inscrito allí.

Ante esto, Romero publicó un video en sus redes sociales en el que se defendió y aseguró que nunca ha dicho que es graduada de esta carrera, sino que se trata de información que ha comenzado a circular para hacerle daño.

Por ello, R3ntas le volvió a responder y nuevamente la dejó en evidencia: reveló que, pese a que no tiene un título profesional, al parecer, estaba realizando una especialización en la Universidad Católica.

Pedraza citó un diploma que compartió el periodista Juan Pablo Barrientos y que habría sido entregado por la congresista a la Cámara de Representantes. Además, también se conoció la hoja de vida que hizo llegar a la misma corporación.

“Uno revisa y aquí abajo dice Especialización en Gobierno y Gestión de Desarrollo Regional”, explicó y contó que una veeduría le compartió información en donde se ve que Romero estaba inscrita en este posgrado.

“Qué vaina tan extraña: ¿cómo estaba matriculada en una especialización si usted ni siquiera es profesional?”, cuestionó.

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Pedraza fue más allá al asegurar que habló con los compañeros de clase de la representante y estos le confirmaron que sí había estudiado la especialización con ellos.

Adicionalmente, el joven publicó una lista que contiene el nombre de las personas que están cursando el posgrado y allí se leen los datos de la militante del Pacto Histórico. “Qué vaina tan rara”, comentó.

Claudia Teresa Romero Nader, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Instagram de Claudia Teresa Romero

“Yo también confío en la justicia y por eso junto a Sara Castellanos y Carol Borda la hemos denunciado. (…) ¿Qué vienes a hablar si nadie te conoce, no has trabajado por la sociedad en nada?”, manifestó.

“Literalmente, lo que le estamos diciendo es muy sencillo: por favor, responda sobre su título falso”, finalizó R3ntas.