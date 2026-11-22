Tras el escándalo de Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico que falsificó su título de ingeniería, se han ido conociendo otras personas que habrían hecho lo mismo y que pertenecen al mismo movimiento político.

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En esta oportunidad la que habría quedado en evidencia sería la representante Claudia Teresa Romero Nader. El influencer Juan Felipe Pedraza, que maneja la cuenta de X conocida como Rentas, fue el que destapó todo.

“Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (...) La Silla Vacía y en la descripción de Congreso Visible se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana”, señaló durante un programa.

El influencer explicó que preguntó la información directamente a la institución educativa y esta confirmó que es falsa, ya que la congresista no es graduada y ni siquiera vio clases allí.

“Pregunté al Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces pues es otro caso más”, comentó.

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De hecho, el influencer realizó un trino en su cuenta de X en el que publicó unos documentos en los que la Javeriana confirma que no hay registro alguno de Romero Nader.

El documento está firmado por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico. “Informa que Claudia Teresa Romero Nader (...) no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la Universidad”, señaló.

Congresista Claudia Teresa Romero Nader. Foto: API

“No obtuvo el título de Administradora de Empresas. La verificación se realizó en la seccional (Cali) y sede central (Bogotá)”, agregó.

De esta forma, Claudia Teresa Romero Nader se suma al caso de Luz Verónica Estrada por supuestamente haber mentido en sus estudios académicos. Pese a esta grave revelación, hasta el momento la congresista no se ha referido de manera pública al asunto.