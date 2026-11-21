El expresidente Iván Duque reivindicó este sábado el papel del partido Centro Democrático como una fuerza con vocación permanente de poder para materializar propuestas. El ex jefe de Estado expresó con orgullo el honor de haber sido el primer mandatario elegido bajo las banderas de la colectividad, tras un proceso democrático interno que incluyó debates, una consulta abierta en coalición y el triunfo en primera y segunda vuelta.

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Durante su intervención, destacó la evolución ideológica de su plataforma, la cual transitó de la seguridad democrática a la legalidad, de la confianza inversionista al emprendimiento, y de la cohesión social a la equidad.

“Cuando tengo el honor de dirigirme a todos ustedes les quiero decir que durante el periodo 2018-2022 son muchas las cosas que el Centro Democrático también tiene para enaltecer su gestión desde la presidencia”, señaló el exmandatario durante la convención de la colectividad.

Allí se refirió a los retos que tuvo que enfrentar su gobierno entre 2018 y 2022, como la pandemia del covid-19, la crisis migratoria venezolana y la férrea oposición, a la cual calificó como “hirsuta”.

Duque también defendió la gestión de su gobierno. Entre los logros resaltó la creación de programas como Ingreso Solidario y el PAEF. Enfatizó que el crecimiento económico de su cuatrienio superó al del segundo mandato de su antecesor y al de su sucesor.

Duque también hizo hincapié en los avances tecnológicos y de seguridad. Destacó que Colombia lideró el primer marco ético para regular la inteligencia artificial en el hemisferio y el impulso a la economía naranja.

En seguridad, recordó la captura y extradición de alias Otoniel, así como la baja de cabecillas como Fabián, Uriel y Guacho. Finalmente, en el sector agropecuario, ponderó el programa Siembre y Cosecha a la Fija, el cual brindó certidumbre de venta a los productores del país.

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En medio de su intervención, también celebró la rápida decisión de la colectividad de declararse oficialmente como partido de gobierno para acompañar y respaldar la gestión de Abelardo De La Espriella.

Duque reconoció la crítica situación que recibió el país y la calificó como una “verdadera catástrofe” en el sector de la salud, en el ámbito fiscal y en materia de seguridad, áreas que demandan una intervención oportuna y urgente.

El expresidente enfatizó que el éxito de la gestión presidencial es crucial, bajo la premisa de que “primero está nuestro país”. En ese sentido, advirtió que será sumamente difícil garantizar un bienestar sostenible para los colombianos si no se logra la reconstrucción de las finanzas públicas, el sistema de salud, el sector energético y la seguridad.

“Hoy el partido tiene que construir y contribuir para el éxito de la gestión del presidente, porque primero está nuestro país”, señaló el exmandatario, al tiempo que valoró que el partido esté presentando opciones significativas en el marco de la discusión de la Ley de Rescate Fiscal y Económico.

“Sabemos que las medidas de austeridad son necesarias, pero también es importante que el país entienda que se necesitan nuevos ingresos y que será también una responsabilidad de nuestra colectividad presentar propuestas para que esos ingresos también se incrementen”, señaló Duque.