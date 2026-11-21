El expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y Julián Caicedo Cano, su pareja sentimental, fueron exitosos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Admirados por muchos, criticados por otros. Pero hoy, tres meses después del ocaso del entonces mandatario, ambos enfrentan serios líos con la Justicia. Caicedo –valluno, de 35 años, quien se conoce con Roa desde hace ocho años y quien lo sacó del clóset, como el mismo expresidente de la petrolera le reconoció a SEMANA– enfrenta un mal momento jurídico.

Procuraduría destituye e inhabilita a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, para ejercer cargos públicos

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá lo destituyó e inhabilitó en primera instancia para ejercer cargos públicos durante ocho años porque el 23 de enero de 2023 suscribió un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín y el 24 de enero del mismo año se posesionó como asesor grado 08 del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el Gobierno de Gustavo Petro, cuando la ley no permite a los funcionarios públicos tener otros contratos con el Estado.

Caicedo Cano trabajó desde el 23 hasta el 30 de enero en la universidad y cobró 1.840.484 pesos por esos días. Devolvió la plata tan pronto le advirtieron de la irregularidad, pero no fue suficiente. La Procuraduría consideró su culpa como gravísima.

Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El atractivo joven, que el país conoció porque inundó sus redes sociales con viajes internacionales, cuerpo tonificado y marcado por un gimnasio consagrado, rindió versión libre ante la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá. Argumentó que no era abogado y no sabía que no podía ser contratista y asesor de una entidad del Estado al mismo tiempo.

Y, como si fuera poco, dijo que había devuelto los honorarios de su contrato de prestación de servicios a la Institución Universitaria Pascual Bravo, a donde llegó tras recomendación de Ricardo Roa. Anexó una consignación al BBVA.

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Julián –como lo llamaba en público Roa, pero en privado le decía “tesoro”– siempre se mostró tranquilo, una característica propia de su personalidad. “Tuve la oportunidad de ir a la Procuraduría, expuse el caso, llevé la documentación y demostré que nunca hubo mala intención y que siempre obré de buena fe. Para mí, el sector público es algo nuevo. Aprendí. No me gustaría volver a trabajar en el sector oficial por la metodología laboral”, le dijo a SEMANA el 30 de noviembre de 2024.

Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, defendió, en su momento, las actuaciones de su novio. “Tenía un contrato en una universidad de Medellín que duró dos semanas y coincidieron esas dos semanas con el tiempo en que empezó a trabajar con el Invías”, explicó. SEMANA llamó al expresidente de Ecopetrol para preguntarle por la decisión de la Procuraduría, pero no respondió.

Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, ha sido mencionado en los diferentes escándalos de Ecopetrol. Foto: SEMANA

El escenario del joven Caicedo Cano, en poco tiempo, no es nada favorable. Apelará la decisión disciplinaria en su contra ante una Procuraduría Delegada, pero en castellano es como pasar un expediente de una oficina a otra y lo más posible es que su destitución por ocho años se mantenga. Si eso ocurre, no podrá volver a ejercer cargos públicos o suscribir contratos por ese periodo, un escenario complejo para un empresario al que le gusta el poder y es cercano a la política tradicional del Valle del Cauca, el departamento de donde es oriundo.

Por lo pronto, Caicedo, quien se mueve entre México y Colombia, se defenderá, aunque tiene claro que su principal actividad se desarrolla en el sector privado. Es egresado de Administración de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y tiene una especialización en desarrollo de negocios.

¿Qué pasó con la investigación disciplinaria contra Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol?

Ricardo Roa siempre le reconoció a SEMANA que, desde que conoció a Julián Caicedo, en un cóctel en Cartagena, no quiso desprenderse de su lado. “Siempre he querido tenerlo a mi lado; por mí estaría feliz de tener a una persona con sus dotes profesionales, las capacidades, las habilidades y el orden que tiene”, afirmó.

Pero esa cercanía pasó de ser un sentimiento genuino a convertirse en una bomba de tiempo, en una cadena de escándalos que hoy tienen a Caicedo y al propio Roa contra las cuerdas.

Julián Caicedo Cano Foto: instagram @julianccano

La sombra en Ecopetrol

Efectivamente, el rol de Caicedo Cano junto con Roa no era un papel ornamental. Varias fuentes internas le contaron a SEMANA que el joven ejercía poder dentro de la estatal petrolera y hablaba de tú a tú con vicepresidentes, gerentes y presidentes de filiales.

La influencia del vallecaucano quedó en evidencia en la auditoría forense de Ecopetrol, en la que aparece en 11 de 34 capítulos, así como una de las cabezas del organigrama de influencias en la toma de decisiones en la empresa.

Las denuncias lo relacionan con la llegada de familiares a cargos en filiales, la presunta manipulación de evaluaciones para adjudicar contratos y ventas dirigidas de petróleo hacia África. Su nombre también aparece en señalamientos sobre supuestas dádivas y comisiones alrededor de negocios de Cenit. Roa siempre ha dicho que Caicedo no influye en sus decisiones laborales y menos en Ecopetrol, pero sí en las personales.

Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El expediente dibuja así una influencia que habría alcanzado desde la contratación de personal hasta supuestas decisiones sobre quién podía quedarse con negocios millonarios del grupo.

Según fuentes internas, su poder era tal que habría presidido las reuniones extraoficiales con la cúpula, que se llevaban a cabo en la veterinaria Sintiendo Huellas, en la calle 85 n.º 11-64, propiedad de un amigo de la pareja: Santiago Vargas, padre de María Andrea Vargas, quien fue jefe de staff de Roa en Ecopetrol.

Tal como lo dijo en entrevista con SEMANA, cuando reveló que trabajaba en una veterinaria, encargado “de toda la parte de abastecimiento, productos y dotación”, Caicedo estuvo vinculado laboralmente a Sintiendo Huellas, cuyo segundo piso fue escenario de dichas reuniones clandestinas, donde camionetas blindadas se parqueaban dentro y fuera del local en momentos de crisis interna.

El escenario del joven Caicedo Cano, en poco tiempo, no es nada favorable. Foto: Instagram: Julián Caicedo

Esa veterinaria desapareció y, en su lugar, nació lo que sería una empresa fachada: la veterinaria Oslo y Gales SAS (los nombres de sus gatos y los de Roa, a quienes la pareja llama “mis hijos”), fundada por Vargas y sus hermanas.

La desaparición de Sintiendo Huellas levantó sospechas. Pasó de reportar 813 millones de pesos en ingresos y 21 empleados en 2021 a declarar cero ingresos, ningún trabajador y apenas 3 millones de pesos en activos al cierre de 2024.

Para entonces, la clínica de la calle 85 seguía abierta. En diciembre de ese mismo año, Oslo y Gales se registró con dirección en el mismo local. La nueva sociedad declaró 400 millones de pesos de capital pagado y, en su renovación de 2026, reportó que en 2025 había tenido ingresos por 900 millones, activos por más de 637 millones y 34 empleados. Cuando SEMANA buscó el negocio en la dirección registrada, no encontró un local en funcionamiento.

Las denuncias internas que incluyen a María Andrea Vargas, así como la relación del establecimiento con la cúpula de la estatal petrolera, fueron compulsadas a la Fiscalía General de la Nación.

Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Mientras Caicedo Cano se defiende de las investigaciones en su contra, su pareja, Ricardo Roa, cada día está más enredado. Fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral por ejercer como gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Por este mismo hecho fue imputado por la Fiscalía, en donde también cursa otro proceso en su contra alrededor del tráfico de influencias por la compra del apartamento 901, hoy ofrecido en arriendo por 40 millones de pesos mensuales, según la inmobiliaria Pizo Estudio. Además del predio, las autoridades rastrean de dónde vino la plata de una escandalosa remodelación, que, según el propio Roa, superó los 2.300 millones de pesos.

Y, para rematar, recientemente a Roa le fue retirada su visa estadounidense.

Volviendo a Julián Caicedo, apelará la decisión en primera instancia de la Procuraduría y, si su racha no mejora en el organismo de control y le mantienen la decisión disciplinaria en su contra, quemará su último cartucho con una demanda ante el Consejo de Estado. Cada día trae su afán.