Julián Caicedo, la pareja del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.

SEMANA conoció que la decisión de primera instancia la profirió el procurador Crispin Roberto Pavajeu Villazón, luego de confirmar que el joven administrador de empresas, pese a tener una relación contractual con la Institución Pública Universitaria Pascual Bravo, a través de un contrato, se posesionó como asesor del Invías el 24 de enero de 2023, en el Gobierno de Gustavo Petro.

Julián Caicedo y Ricardo Roa. Foto: juan carlos sierra-semana

Según la decisión disciplinaria, “se declara disciplinariamente responsable al señor Carlos Julián Caicedo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como asesor, grado 08 del Instituto Nacional de Vías, Invías, por la conducta atribuida en el cargo único formulado mediante pliego de cargos el 4 de junio de 2025, relacionada con el desconocimiento del régimen de incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, al encontrarse acreditados los presupuestos de tipicidad, ilicitud circunstancial y culpabilidad, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

E “imponer a Caicedo Cano la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de ocho años”.

Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol. Foto: Instagram @julianccanoc

De acuerdo con la Procuraduría la conducta de Julián Cano Caicedo “reviste especial gravedad disciplinaria, pues comprometió el deber de observar el régimen de incompatibilidades desde el momento en que adquirió la condición de servidor público”.

En otras palabras, la pareja del expresidente de Ecopetrol, “asumió el empleo de asesor del Invías (en el gobierno de Gustavo Petro) sin haber resuelto previamente la situación contractual que mantenía con la institución universitaria Pascual Bravo, incurriendo en una desatención elemental del deber objetivo de ciudado que le resultaba funcionalmente exigible”.

La Procuraduría dijo que reconoció en medio de la investigación disciplinaria las particularidades que rodearon el comportamiento de la pareja del expresidente de Ecopetrol.

“El contrato fue suscrito antes de la posesión en el Invías, la defensa aportó la documentación relacionada con una renuncia presentada el 30 de enero de 2023 y se acreditaciones actuaciones posteriores dirigidas a finalizar la relación contractual y restituir los honorarios recibidos. Pero, esas circunstancias no desvirtúan la responsabilidad disciplinaria ni disminuyen la modalidad de culpabilidad establecida”, se lee en la decisión disciplinaria.

El organismo de investigación determinó que la imposición de ocho años de inhabilidad general “constituye una respuesta proporcionada a la conducta disciplinaria declarada pues permite materializar la consecuencia prevista por el legislador para la falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, sin introducir incrementos que carezcan la justificación probatoria suficiente”.

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