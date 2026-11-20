El presidente Abelardo De La Espriella reveló este viernes, 20 de noviembre, detalles de un reciente golpe que propinó la Fuerza Pública en contra de la estructura criminal del Clan del Golfo.

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A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó que fue abatido el cabecilla conocido en el mundo criminal con el alias de Yunder. El cual tenía su acciónala delictivo en el departamento de Antioquia.

“¡NO HAY ESCONDITE QUE LE SIRVA A LOS CABECILLAS NARCOTERRORISTAS DEL CLAN DEL GOLFO!En una operación de nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, fue dado de baja alias ‘Yunder’, señalado cabecilla urbano de esta organización narcoterrorista en Nechí, Antioquia, y fue capturado otro integrante”, afirmó el jefe de Estado.

También agregó: “Con esta contundente acción se golpeó a la subestructura Uldar Cardona Rueda, afectando sus capacidades criminales y financieras, especialmente sus actividades de extorsión y tráfico de estupefacientes”.

Entre tanto, este mismo viernes el jefe de Estado entregó otros detalles de un golpe que dieron las autoridades a las disidencias de las Farc.

“¡EL CATATUMBO NO SERÁ SOMETIDO POR EL TERRORISMO! En una contundente operación en Tibú y El Tarra, nuestro Ejército Nacional logró evacuar a 6 víctimas del conflicto, rescatar a 4 menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc y recibir el sometimiento a la justicia de 4 integrantes de la Estructura 33”, indicó.

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Sumado a ello expresó: “Los menores de edad quedaron bajo la protección del ICBF para el restablecimiento de sus derechos”.

“¡A LOS NARCOTERRORISTAS QUE RECLUTAN NIÑOS PARA SU GUERRA LES CAERÁ TODO EL PESO DE LA LEY! No vamos a permitir que sigan arrebatándoles la infancia a nuestros niños ni utilizando a menores de edad como instrumentos de guerra”, afirmó el mandatario colombiano por medio de sus redes sociales.