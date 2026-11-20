Por medio de un video, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, no guardó silencio y, por el contrario, envió una declaración a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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La FLIP lo cuestionó por supuestamente incurrir en un abuso de autoridad desde las plataformas digitales oficiales del Ministerio del Interior.

“La verdad no intimida. Decir las cosas con claridad y de frente al país no debe estigmatizarse. La libertad de prensa goza de toda la protección y garantías por parte del Gobierno. No censuramos ni aceptamos la censura”, expresó Ordóñez a la FLIP.

Y agregó: “Por el contrario, valoramos y defendemos la libertad de prensa como fundamento de la democracia. La prensa es libre, pero responsable. No es licencia para abusar, calumniar, difamar, hacer montajes, desinformar o hacer política”.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, envió respuesta a la FLIP: “La prensa es libre, pero responsable. No es licencia para abusar, calumniar, difamar, hacer montajes, desinformar o hacer política”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/nnyY81T7vv — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

“Tampoco para destruir la democracia ni las instituciones con mentiras. El verdadero periodismo es genuinamente independiente, riguroso y objetivo. Lo demás son todo menos auténticos periodistas”, recalcó el alto funcionario del Gobierno nacional.

La FLIP publicó varios mensajes sobre Ordóñez: “Rechazamos que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, haya usado la cuenta oficial del @MinInterior para desacreditar a @DCoronell, tras su discurso en los Premios Simón Bolívar, el 18 de noviembre. Es un uso abusivo de la autoridad del cargo y una afrenta a la libertad de prensa”.

“Es inaceptable que desde un canal del Estado, un ministro cuestione la credibilidad de un periodista, le advierta que ‘asuma las consecuencias’ por su trabajo y condicione el respeto del Gobierno solo al periodismo ‘que actúa con la verdad’. Aún más grave, que haya mencionado la asignación de los recursos públicos”, dijo la FLIP.

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Por último, expresó: “Ordóñez usó la autoridad de su cargo para intimidar a Coronell y a la prensa crítica. Este mensaje también llega a las redacciones que investigan al Gobierno y puede disuadirlas de publicar información de interés público por temor a represalias o señalamientos desde los canales oficiales”.