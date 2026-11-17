El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, presentó al equipo que lo acompañará en el inicio de su gestión al frente de la cartera política del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Según anunció, estarán: Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar como viceministro general del Interior; María Eugenia Carreño Gómez será la viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos; y María Lorena Cuéllar Cruz como secretaria general.

De otro lado, Hitler Rousseau Chaverra Ovalle será el gerente de la Imprenta Nacional y Camilo Andrés Mantilla Vanegas el jefe de la Oficina de Control Interno.

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