La senadora María Clara Posada se pronunció sobre los nuevos impuestos contemplados en la Ley de Rescate Económico y, aunque destacó que se haya descartado la posibilidad de gravar con IVA los productos de la canasta familiar, advirtió que todavía hay cambios pendientes en la iniciativa tributaria.

Así quedaron definidos los 31 congresistas que estudiarán la Ley de Rescate Económico: estos son los coordinadores y ponentes

La congresista consideró que excluir estos productos del impuesto es un acierto, una solicitud que, según señaló, había defendido desde el comienzo de la discusión. Sin embargo, insistió en que esta decisión no puede ser el único ajuste a la reforma y pidió revisar otras medidas que, a su juicio, terminarían afectando las finanzas de los hogares colombianos.

Entre sus principales reparos está la aplicación del IVA a la medicina prepagada, cuyo retiro solicitó, así como los incrementos progresivos en los aportes a seguridad social. De acuerdo con la senadora, la propuesta contempla pasar del 4 al 8 por ciento para los trabajadores y del 12,5 al 15,5 por ciento para los independientes.

María Clara Posada cuestiona la lentitud de la JEP y advierte riesgos para los juicios contra militares

La senadora María Clara Posada, criticó los nuevos gravamenes que contempla el proyecto. Foto: Colprensa- MinHacienda - Composición SEMANA

“Eso mata la caja de las familias”, afirmó Posada al cuestionar los incrementos y advertir sobre el impacto que tendrían estas disposiciones en los ingresos de la clase media.

La congresista también se refirió a la financiación del sistema de salud. Aunque reconoció que salvar la salud de los colombianos debe ser una prioridad, sostuvo que esa necesidad no puede convertirse en una justificación para imponer nuevas cargas tributarias a los ciudadanos.

Timochenko reclamó a la senadora María Clara Posada, quien ha puesto al descubierto las irregularidades en la JEP: “Violó la reserva”

María Clara Posada, senadora Foto: María Clara Posada / Red Instagram

En ese sentido, planteó que antes de acudir a mayores impuestos se debería estudiar la titularización de la deuda del sistema de salud como mecanismo de financiación.

Posada llamó la atención sobre lo que considera una contradicción en el proyecto. Mientras la Ley de Rescate Económico contempla la titularización de deuda para financiar a las entidades territoriales, no incluye una alternativa similar para atender las obligaciones del sistema de salud.

Habrá 7 representantes en la Comisión Tercera y 7 en la Cuarta. Foto: Colprensa

“No cuenten conmigo para más impuestos a la clase media”, concluyó la senadora, quien dejó claro que respalda los cambios sobre la canasta familiar, pero mantiene sus reparos frente a otras disposiciones de la reforma.