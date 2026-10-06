Timochenko reclamó a la senadora María Clara Posada, quien ha puesto al descubierto las irregularidades en la JEP: “Violó la reserva”

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko cuando comandó a las Farc, no ocultó su molestia con María Clara Posada. En las últimas semanas, la senadora del Centro Democrático se ha dedicado a desnudar posibles irregularidades de la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma de los Acuerdos de Paz entre ese grupo armado y el Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos.

La principal molestia de Londoño es porque Posada publicó algunos apartes de las audiencias públicas donde él, a juzgar por las imágenes, se burló de las víctimas de la violencia. Aparece riéndose junto con los magistrados en medio de la diligencia.

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático Foto: María Clara Posada

El video divulgado en redes sociales generó indignación y llevó al país a considerar que tanto la JEP como sus audiencias no fueron espacios propicios para la verdad y el esclarecimiento del conflicto. “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, consideró la congresista del Centro Democrático.

En otro mensaje, Posada reflexionó: “Estas audiencias, que conocí por una fuente anónima, no deberían ser reservadas. Lejos de ser el sometimiento de un terrorista a una autoridad judicial, parece una tertulia de seis horas con amigos en el club con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas. Esto es lo que nos ha costado $ 3.8 billones a la fecha. La burla a las víctimas sería la regla general de una entidad que lo único que busca es proteger a los victimarios”.

Rodrigo Londoño, último comandante de la extinta Farc-EP. Foto: Fragmento de video publicado por la senadora María Clara Posada.

Sobre el tema, Rodrigo Londoño afirmó: “La verdad es que usted (senadora María Clara Posada) violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.

Todo —según el excomandante de las Farc— “por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, comenzando la de los militares”.

María Clara Posada ha publicado sus hallazgos sobre la JEP. Foto: Semana

Posada ha sostenido “que la verdad, hasta ahora, es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuándo le resulta el viaje a Varadero”.

Rodrigo Londoño, Timochenko. Foto: API

E hizo referencia a las fotografías divulgadas por la Justicia Especial para la Paz donde se observó a Rodrigo Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila, con un machete limpiando árboles de bambú que estaban alrededor del camposanto, como parte del inicio del cumplimiento de su pena por los delitos atroces cuando estuvo al frente del grupo armado.

María Clara Posada denunció recientemente las posibles irregularidades en el contrato del edificio de la JEP en el norte de Bogotá, habló de la contratación de una nueva sede, del convenio con la ONU, una de las defensoras de la justicia transicional, entre otros hechos.