SEMANA: El Pacto Histórico se burlaba de Ernesto Macías y le decían el bachiller, y mire el caso de Verónica Estrada, que resultó que no es ni bachiller. ¿Qué opina?

FELIPE ZULETA: Esa es la doble moral de estos zurdos. Es que son así para todo y fíjese que protestan por las cagadas que ellos mismos dejaron. Entonces, esta señora es una irresponsable, porque ¿cómo se le ocurre falsificar títulos? ¿Quién la metió en la lista? ¿Por qué no revisaron? Pero ese es el petrismo. Ahora, no se extrañe de que, como este caso, debe haber mil en otros sitios porque así operó el Gobierno anterior. Si esto lo hubiéramos sabido seis meses antes, Petro la habría nombrado viceministra de algo.

Felipe Zuleta reveló lo que Petro hacía con su celular durante fiestas en las que supuestamente consumía drogas: “Muchas dicen”

SEMANA: Pero lo grave de esto es que desde octubre de 2025 se les había advertido a las autoridades sobre la falsificación de títulos.

F.Z.: De todos estos escándalos del Gobierno de Petro, este país no va a conocer antes de un año y medio la verdad judicial porque no se van a mover en la Fiscalía. La verdad judicial la vamos a conocer cuando haya un nuevo fiscal y encuentre en los cajones todas estas cosas.

SEMANA: El petrismo ha hecho dos marchas y no han sido masivas. ¿Será que Petro está perdiendo convocatoria?

F.Z.: Creo que es la sumatoria de todo. Petro tiene una secta; la gente que es petrista no cree en nada. Usted puede decir de Petro cualquier cosa, mostrar las pruebas, mostrar el condón usado, todo lo que usted quiera, y no creen. Eso es una secta. Además de que no tienen la nómina oficial, no tienen los contratos, no tienen la lechona, no tienen los cuestionados contratos de Hollman Morris en RTVC, no tienen la plata. Ellos querían robarse las elecciones a como diera lugar, porque ellos se querían perpetuar con una vaina inmunda, esa vaina de izquierda con vínculos con la guerrilla, con el narcotráfico, una vaina corrupta. Y bueno, por fortuna apareció Abelardo De La Espriella. Eso fue un milagro. Si usted no cree en milagros, crea, porque era el único capaz de derrotar toda esa porquería. Petro es un mitómano, pero la gente ya no le está creyendo. Hice este libro porque el país tiene la obligación de recordar a diario que Petro lideró la narcobanda delincuencial que nos gobernó por cuatro años.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y el periodista Felipe Zuleta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Las mujeres de Petro, así se llama su más reciente libro. ¿Por qué ese título?

F.Z.: Este libro lo venía pensando ya hace varios meses. Había hablado con algunas mujeres, con otras no porque todavía estaba Petro de presidente, pero me pasó una cosa muy curiosa. Cuando conté en Blu Radio que a Petro le habían puesto los cachos, su novia Vanessa Cortés, y eché todo el cuento de todo lo que había pasado, me empezaron a buscar personas que yo nunca en mi vida había visto. Me dijeron que les producía confianza y que querían hablar, que yo fuera como una especie de seguro de vida. Y se generó como una ola entre muchas de ellas, y no solo mujeres, porque personas del esquema del primer círculo de Petro me buscaron cuando empezaron a ver esto. Todas esas grabaciones, conociendo que estos son una banda criminal, no las hice en mi celular y las mandé para afuera a una nube privada en los Estados Unidos. Lo mismo los documentos, porque ya vimos cómo actúan. Así que si se quieren meter a mi casa, les va a costar un poquito de trabajo, pero nada de eso lo tengo yo. Petro y su Gobierno fueron una banda delincuencial.

SEMANA: En el libro hay 11 capítulos sobre las historias de las mujeres. Hablemos de Laura Sarabia, la hormiguita codiciosa, dice el título.

F.Z.: Fíjese que ese remoquete no se lo puse yo. Se lo puso Petro cuando decidió salir de ella como directora del Dapre y ‘castigarla’ nombrándola embajadora en Londres. Y a mí me quedó sonando eso. Pero es bueno aclarar que el libro no es sobre Petro, es de 11 mujeres: las buenas, las malas, las feas, las queridas, las no queridas, las víctimas, las no víctimas, porque hay de todo. Con una particularidad: todas ellas le tienen pánico a Petro, excepto Laura Sarabia y Verónica Alcocer, que ya se sabe que es la brincona. Son las dos únicas personas a las que Petro o les tenía miedo o las respetaba. Ninguna otra.

El libro “Las mujeres de Petro” sale en medio de varias revelaciones del expresidente. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Pero Laura, ¿será por la información que ella tenía?

F.Z.: Laura sabe todo. Ese cuento de ella de que no sabía nada, que yo nunca vi nada, carreta. Laura sabía todo, era partícipe, es decir, todo, absolutamente todo lo sabía Laura. Ella sabía con quién estaba Petro, dónde estaba, cómo eran las fiestas en las islas, en qué condiciones llegaba Petro, todo, absolutamente todo. Y ese papel de niña buena no lo va a poder sostener en el tiempo. ¿Y por qué no lo va a poder sostener el tiempo? Porque empiezan a salir más cosas que la involucran a ella. En un momento dado va a tener que contar. Pero lo duro es que no va a ser acá, va a ser por fuera, porque aquí a Petro y a sus secuaces no les va a pasar nada.

Felipe Zuleta aseguró conocer las pruebas del envenenamiento contra Angie Rodríguez

SEMANA: ¿Laura va a tener problemas en el exterior?

F.Z.: Sí, salvo que ella misma logre evitarlos. Y yo sé por qué se lo estoy diciendo.

SEMANA: ¿Por qué?

F.Z.: Porque sí.

SEMANA: Laura dijo que lo iba a denunciar a usted por el libro.

Felipe Zuleta lleva más de 40 años en el oficio del periodismo y actualmente integra la mesa de Blu Radio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

F.Z.: Ella todo lo que dice es mentira.

SEMANA: Todo lo que dice de Laura, ¿tiene documentos y soportes?

F.Z.: Todo lo que yo digo en el libro de Laura Sarabia es cierto, pero además hay más información y no la saqué en este libro. A mí no me asustan con una denuncia, yo estoy curado. Cuando uno no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a nada. Además, yo tengo 40 años en el oficio y no miento.

SEMANA: ¿Cómo es el episodio de Laura y el celular espejo de Petro?

F.Z.: Ese celular estaba a nombre de un tercero. Después de un consejo de ministros, donde se dieron cuenta, llamaron a la gente de Claro, vinieron, hicieron toda la investigación y efectivamente el teléfono estaba a nombre de otra persona. Lo que me dicen dos personas que estaban allí en esa reunión es que el presidente había quedado muy, muy molesto. Por lo tanto, ese cuento de que el presidente sabía no lo creo. Lo que descubrieron los de Claro, que está documentado, es que ese teléfono tenía una nube y que podía acceder a una cuenta de correo electrónico de Laura Sarabia. Yo no creo que Petro, siendo un tipo tan desconfiado, use un teléfono a nombre de otra persona en el que graba, en el que habla y otras cosas.

SEMANA: ¿Era por eso que Laura tenía tanto poder?

F.Z.: Yo creo. Aunque Laura tiene poder desde el primer día porque la empoderó Verónica Alcocer. Laura era la espía de Verónica en la Casa de Nariño. Laura era la presidente.

Felipe Zuleta no se guardó nada: llamó “mamertos” a detractores de De La Espriella y tiró pulla al gobierno Petro

SEMANA: Hablemos ahora de Juliana Guerrero.

F.Z.: A ella le fue muy bien en el Gobierno Petro. Ella y su hermana, como lo relato yo, eran muy humildes. Del Cesar, se transportaban en mototaxi y todo. Ellas vinieron a Bogotá, petristas furibundas y líderes de barrio. Llegaron a vivir al barrio Santa Fe en Bogotá.

SEMANA: ¿En el centro de la capital?

F.Z.: Pues casualmente, porque no lo digo por ellas, pues es el barrio donde están hoy la mayoría de los burdeles de Bogotá, el barrio Santa Fe, donde hay una prostitución en todas las cuadras. Pero lo digo por casualidad. Allí las conoció una de las personas cercanas a Petro y ahí fue que ellas entraron realmente a conocer bien al presidente Petro. Juliana se empoderó, llegaba a la Casa de Nariño a dar órdenes, a gritar empoderada, maltrataba a todo el mundo. La única que le paró el macho, como se dice, fue Verónica Alcocer. Un día se la encontró y la zarandeó, le dijo hasta de qué se iba a morir y prohibió su ingreso a la Casa de Nariño. Le armó un escándalo al presidente Petro y él decidió mandarla al Ministerio del Interior, donde estaba Armando Benedetti. Yo creo que Benedetti, de alguna manera, fíjese usted que es un tipo tan jodido, empezó un poco a ser víctima de toda esa vaina. Mire, Petro decía que tenía información de la DNI y la realidad es que estas jóvenes eran sus espías en las entidades; Juliana es una de muchas. Eso no era información de inteligencia. Petro ubicó a estas niñas o señoritas en diferentes entidades del Estado, pero con una sola finalidad: para que espiaran.

SEMANA: ¿Ahí entra también Gabriela Muñoz?

F.Z.: Claro, ella también está en el libro. Todas con el mismo perfil y las ubicó en varias entidades. Ellas le contaban todo. A mí no me interesa si estas mujeres se acuestan con Petro o no, pero ese es el patrón de él. Someterlas de alguna manera, no importa cómo. Amenazándolas, recordándoles que él había tenido una vida guerrillera.

Este es el libro presentado por Felipe Zuleta. Foto: Suministrada

SEMANA: ¿Será que por no poder manejar a Francia Márquez fue que la alejó?

F.Z.: Creo que Francia Márquez fue víctima de todo esto. Tuvo una votación importante y se convirtió en líder. Petro la maltrató en los cuatro años de gobierno, la trató a las patadas. Ella se equivocó cuando en la entrevista con Vicky Dávila dijo lo del helicóptero, pero estaba recién llegada y pasó de ser una líder del Cauca a vicepresidente muy rápido.

SEMANA: Hay quienes dicen que usted tiene un problema personal con Petro. ¿Es así?

F.Z.: ¡No, hombre! Lo que pasa es que yo me dediqué a estudiar a Petro desde hace 22 años, pero así como descubrí las cosas que hacía bien, también empecé a descubrir las que hacía mal. Y simplemente me volví petrólogo. Yo le puedo leer a Petro sin querer, sin oírlo, qué está pensando. Petro es un accidente en la historia política colombiana y creo que llegó engañando a mucha gente y perdió por megalómano, por indisciplinado, por mitómano. Le hizo un daño enorme a la izquierda por andar con meretrices, con prostitutas, en escándalos, en drogas, en mentiras.

SEMANA: Y lo de Deicy Jiménez, aunque no está en su libro, es una denuncia muy grave.

F.Z.: No, pues es increíble. Y el mismo Petro volvió público ese tema porque decía que hacía maravillas en la cama. Hay que acabar con ese mito de que la vida privada de los funcionarios se debe respetar. ¿La vida privada del presidente es que use sustancias psicotrópicas y es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares? Si la vida privada afecta la nación, pues hasta ahí llega. Nadie tiene que aguantarse la vida de los bacanales, las fiestas, las orgías, las meretrices, el presupuesto, los escándalos, las prostitutas, los travestis.

El periodista Felipe Zuleta considera que es más grave lo que pasó en el Gobierno Petro que lo sucedido con Ernesto Samper. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Es más grave lo que pasó en el Gobierno Petro que lo que pasó en el Gobierno Samper con el proceso 8.000?

F.Z.: Hombre, de lejos, sí. En el Gobierno Samper hubo unas responsabilidades, unas personas presas. Samper nunca antepuso sus intereses personales a los intereses del país, nunca. Es decir, a Samper le quitaron la visa, pero no rompió relaciones con los Estados Unidos. Samper siempre pensó que el país estaba por encima de él. Petro no y metió a Colombia en un lío diplomático por su odio a Trump. Petro abusó del poder, de la plata, de los recursos para sus causas personales. Samper nunca hizo eso, jamás.

SEMANA: ¿Será que Petro se lanza a la alcaldía de Bogotá?

F.Z.: Pues yo no sé si estará presente en Colombia para esa fecha, no tengo ni idea.

SEMANA: ¿Será cierto el cuento de que va a pedir asilo?

F.Z.: No creo.

SEMANA: Cuando usted dice que de pronto no estará en Colombia, ¿es porque se lo llevará Estados Unidos?

F.Z.: Petro cree que afuera no está pasando nada y que saca unos certificados viejos y que está todo bien. Petro de verdad cree que el Gobierno de los Estados Unidos lo metió a él y a su círculo a la Lista Clinton por nada. El viacrucis de Petro no ha empezado y va a empezar dentro de poco. Y le voy a contar una infidencia: ¿a quién le entregó la información Eva Ferrer? Pues a una fiscal en Nueva York y no se la entregó aquí a Luz Adriana Camargo. Hay que tener en cuenta ese dato. Seguro en Estados Unidos tienen información y quieren tener más. Petro sabe que se están moviendo temas, él no es bobo. Se vienen otras visas que van a quitar, más gente a la Lista Ofac y se vienen otras decisiones. Pero bueno, no sé si la gente vaya a votar por alguien que esté vistiendo overol anaranjado. Eso sí no sé.