SEMANA: ¿Cómo se enteró de que la representante a la Cámara, Verónica Estrada, falsificó su título en la Universidad Nacional y, de paso, su firma en el diploma?

VERÓNICA BOTERO: Me entero porque una colega de la Universidad Nacional, sede Bogotá, me envió copia digital del supuesto diploma. Ella me preguntó: “¿Esa es tu firma?”. Miré el diploma, vi que no era mi rúbrica, miré la fecha de expedición del documento y, claro, era la época en la que yo estaba de decana de la facultad, pero respondí: “No. Esa no es mi firma. Ese diploma es falso”. Después, Ronald Vargas, un representante estudiantil de la universidad con el que estuve en el Consejo Nacional Universitario, me envió un mensaje en la red social X con la misma denuncia. Y le contesté: “Presuntamente, no; ese diploma es completamente falso. Esa no es mi firma”. Hubo un hecho que me llamó la atención esta semana.

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SEMANA: ¿Cuál?

V.B.: El intercambio de palabras entre el canciller Omar Bula y la representante Verónica Estrada en la Comisión Segunda de la Cámara. Cuando la escuché hablar, dije: “¿Cómo va a ser esta ingeniera de minas? Ni siquiera pensé que era egresada de la facultad. Esta, definitivamente, no sabe de minerales y no sabe hablar”. De verdad, no sabe utilizar los términos técnicos, ni siquiera los sabe pronunciar. La forma como se expresa esa mujer no es de una ingeniera y menos de la Universidad Nacional. Cómo es ingeniera de minas y no sabe ni decir magnesio. Ni alcalinotérreos porque dijo “alcaliciotérreos”. Y en la noche del miércoles lo confirmé con ese título. Cuando me lo mandaron, dije: “No, qué vergüenza. Estoy segura de que esta señora no es egresada de la facultad”. Y así fue. Después me empezaron a mandar otros documentos como el acta de grado, certificados de notas, y ahí uno ve que son falsos.

Verónica Botero, exdecana de la Universidad Nacional. Foto: Suministrada - API

SEMANA: ¿El diploma es diferente al que expide la Universidad Nacional?

V.B.: El diploma se parece mucho, aunque tiene una mala digitalización. Los diplomas físicos de nosotros son como amarillitos y tienen una cantidad de elementos de seguridad. Además, ya se emiten unos diplomas digitales con una cantidad de números para verificar que sean reales. Todos los diplomas tienen unos números de registro con los que se puede verificar si fueron o no expedidos por la Nacional. Y, de hecho, me enteré por la exjefa de Registro y Matrícula, que ya se jubiló, y quien firma la carta diciendo que ese diploma no lo expidió la universidad en octubre de 2025, que ya se había enviado denuncia sobre el tema a la Fiscalía, no solo en 2025, sino otra en 2024. Es decir, la señora estaba utilizando su diploma para otras cosas. La Continental Gold había preguntado por ese diploma en la universidad y le habían contestado que era falso. La denuncia ya estaba en la Fiscalía. Y luego el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), en 2026, también preguntó si el diploma lo había expedido la Nacional y se contestó que no, que era falso, y se volvió a denunciar. Por cierto, los diplomas de la Universidad Nacional tienen tres firmas: la del decano, la del rector y la del secretario general. Y yo no estoy segura de que la secretaria general que aparece ahí haya sido la del momento. Otro dato: el supuesto diploma de bachiller es de noviembre de 2017, pero en el certificado de notas de la Universidad Nacional dice que el primer semestre lo cursó de agosto a noviembre de 2016. Eso no es posible.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del Pacto Histórico. Foto: Suministrada a Semana API

SEMANA: No se entiende por qué, si desde 2025 había denuncias en la Fiscalía contra la hoy representante, no pasó nada y Verónica Estrada tuvo el tiempo de participar en octubre de 2025 en la consulta interna del Pacto y en marzo de 2026 salir elegida representante.

V.B.: Desde 2024 había denuncias. Ella, aparentemente, está usando ese diploma hace rato para conseguir trabajo en distintas partes. De hecho, cuenta con contratos y certificaciones, incluso de la Dian, en los que figura como ingeniera de minas, así como documentos que acreditarían su supuesta experiencia profesional. Con ese diploma habría conseguido un empleo en Continental Gold, empresa minera que opera Buriticá, uno de los principales proyectos de extracción subterránea de oro a gran escala en Antioquia. De esa empresa le preguntaron a la Universidad Nacional si había expedido el diploma y se respondió que no. Y se hizo la denuncia en la Fiscalía en 2024, creo que en abril, donde se informó que la señora estaba utilizando documentos falsos. En octubre de 2025, el Copnia también le preguntó a la universidad si el diploma era verdadero y se le respondió lo mismo. Y vuelve a denunciar a Verónica Estrada ante la Fiscalía. La universidad dijo que era un caso reincidente. El año pasado la denunciamos y ella seguía utilizando estos documentos falsos. Esta señora, desde 2024, usó un diploma, certificados de notas, una tarjeta profesional falsa para conseguir trabajo en otras partes.

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SEMANA: ¿Por qué la Universidad Nacional no expidió un comunicado de prensa? Al fin y al cabo, Estrada fue elegida representante y es una líder de Antioquia.

V.B.: Para ser congresista, uno no tiene que ser profesional. Puede ser un ciudadano de a pie.

SEMANA: Pero si se hubiera denunciado a tiempo, no se hubiera elegido congresista.

V.B.: El delito no es ser congresista, es usar documentos falsos en procesos privados y públicos de contratación. La universidad atiende constantemente solicitudes de verificación de títulos y contesta si son verdaderos o falsos. Cuando recibe información sobre títulos falsos, la remite de inmediato a la Fiscalía, que es la entidad encargada de investigar estos casos. Nosotros graduamos unos 5.000 estudiantes cada semestre y nos resulta imposible verificar quién utiliza documentos falsos o en qué empresas trabaja. ¿Usted conoce los nombres de los más de 100 congresistas de este país? No. Yo me vine a enterar de esta representante a la Cámara por el intercambio de mensajes que sostuvo con el canciller Omar Bula en el debate de control político. Ni sabía que existía. Menos que, según ella, era ingeniera de minas.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del Pacto Histórico. Foto: Cámara de Representantes- API

SEMANA: ¿Nunca la vio en la universidad?

V.B.: No. Es que Verónica Estrada nunca fue estudiante de la Universidad Nacional. Yo no sé a quién le hizo la falsificación de diploma, acta de grado, certificados de notas y tarjeta profesional, es decir, todo el paquete completo.

SEMANA: Increíble, falsificó hasta la tarjeta profesional.

V.B.: El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería le mandó un correo a la Universidad Nacional en octubre preguntando si ese título universitario había sido expedido. Se respondió que no. Se mandó la denuncia a la Fiscalía y luego aparece que Verónica Estrada tenía una tarjeta profesional de diciembre de ese año. Esa tarjeta es falsa. Si entra a la página del Copnia y mira su cédula, esa señora no tiene tarjeta profesional.

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SEMANA: ¿Qué opinión le merece esto?

V.B.: Gravísimo. Es un insulto a todos los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional que hacen un proceso de formación riguroso, se gradúan y tienen dificultades para conseguir trabajo. Y esta gente, simplemente, falsificó un título y llegó a las más altas dignidades del Estado. Algo está fallando en este país cuando falsificar títulos se convierte en un atajo para conseguir oportunidades. Cada vez hay menos disposición a hacer sacrificios y menos temor a cometer un delito. Eso es lo más grave. Corruptos y sinvergüenzas. Por dignidad debería renunciar, pero además es peligroso que ella se haya certificado diciendo que era ingeniera de minas para realizar labores que desconoce. Eso es peligroso.

Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Por qué?

V.B.: Verónica Estrada, al parecer, hizo un trabajo de fiscalización minera como supuesta ingeniera. Eso es revisar que los proyectos mineros en producción cumplan con todos los requisitos exigidos. Hay una cantidad de reglas que se tienen que cumplir y solo las certifica un ingeniero de minas. Es peligroso porque, si no tiene el conocimiento, quién sabe cómo hará esos trabajos. Si ella ha trabajado en mi empresa diciendo que es ingeniera de minas, yo sí los revisaría. Qué miedo. Para eso tenemos tarjetas profesionales, para responsabilizarnos de las cosas que decimos. Nuestras decisiones, en ingeniería, afectan la vida de la gente. La minería es una de las profesiones más peligrosas que hay en el mundo.