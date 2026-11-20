En el marco de la presentación oficial del informe Economic Survey 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, expuso las prioridades macroeconómicas de la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

“José Manuel Restrepo ha sido una bendición para mí y para Colombia”, Abelardo De La Espriella

El alto funcionario aseguró que la consigna central del Ejecutivo consiste en alcanzar una tasa de crecimiento mucho más alta para Colombia, apalancada directamente en el dinamismo de la inversión privada y el fortalecimiento de la confianza empresarial.

“No es a punta de mentiras que se hace política”: fuerte reclamo de José Manuel Restrepo a Iván Cepeda

Durante su intervención, enfatizó que incrementar la relación entre inversión privada y Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años constituye la ruta indispensable para que el país dé un salto cualitativo en desarrollo.

Los frentes estratégicos y el impulso de la Milagro Week

Para materializar esta meta de expansión económica, el vicepresidente explicó que el Gobierno nacional estructuró una hoja de ruta articulada en torno al capital humano, la riqueza natural y la ejecución de obras de alto impacto.

José Manuel Restrepo. Vicepresidente de la República, señaló que Colombia debe seguir el camino del talento, ahorro y proyectos estratégicos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Según precisó Restrepo, el plan oficial trabaja simultáneamente en potenciar el talento de los colombianos, aprovechar los recursos estratégicos del territorio y consolidar un robusto portafolio de proyectos de inversión.

Como prueba de la receptividad de esta política, destacó los resultados obtenidos recientemente en Nueva York durante la Milagro Week, donde el sector productivo internacional mostró un interés creciente por el mensaje de estabilidad y reglas claras promovido por el Ejecutivo.

Fomentar el ahorro interno para transformarlo en inversión

Más allá de la atracción de capital extranjero, el segundo al mando del Ejecutivo subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento doméstico para sostener el ritmo de crecimiento a mediano y largo plazo.

Durante la presentación del Economic Survey 2026 de la OCDE, hablé de la consigna del gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA de apostarle a un crecimiento de la economía colombiana mucho más alto, soportado en inversión privada. Para ello, estamos trabajando en frentes como el talento de los colombianos, los recursos estratégicos que tiene el país, la consolidación de un portafolio de proyectos estratégicos y el logro de un mayor ahorro. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 20, 2026

“Y avanzar también en materia de financiamiento, cómo lograr más ahorro y convertir el ahorro en inversión”, afirmó José Manuel Restrepo al detallar el cierre de la estrategia gubernamental ante los delegados de la Ocde.

De este modo, el Gobierno busca alinear la confianza de los mercados externos con la movilización de recursos internos para financiar el desarrollo productivo del país.