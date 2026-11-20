La captura que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía de Carlos Andrés Oyola, el señalado hacker del gobierno Petro desató una ola de comentarios en diferentes sectores políticos.

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Y luego de que un juez dictó medida de aseguramiento en su contra, el presidente Abelardo De La Espriella reveló las primeras imágenes de Oyola en una cárcel de Valledupar.

Sin embargo, en el material que mostró el jefe de Estado un detalle llamó la atención y fue el cambio físico de alias el Hacker, ya que fue motilado, esposado y le pusieron uniforme, de acuerdo con las políticas penitenciarias del Inpec.

“Se llevó a cabo el traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, alias “El Hacker”, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia Valledupar”, anotó De La Espriella en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

También dijo: “Oyola es procesado por su participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal, así como por su vinculación con la planeación de ataques contra el sistema electoral durante las elecciones de este año”.

“¡EN COLOMBIA LA LEY SE CUMPLE SIN CONTEMPLACIONES NI PRIVILEGIOS! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar, que una publicación similar realizó el jefe de Estado con el caso puntual del cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Barba Chivo”, señaló.

“¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ EL RECREO! ¡EL PESO DE LA LEY LES CAE CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO! Aquí tienen a Jorge Galvis Rodríguez, alias “Barba Chivo”,trasladado desde Cúcuta hasta la cárcel La Picota, bajo estrictas medidas de seguridad de nuestra Policía Nacional y las unidades del GROPE”, recalcó.

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Por último expresó: “Este bandido, capturado en zona rural de Tibú durante una operación militar contra la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio, era cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias “Andrey Avendaño”, máximo jefe de esa estructura narcoterrorista. En la era del Tigre, los criminales no mandan, no imponen condiciones y no están por encima de la autoridad del Estado”.