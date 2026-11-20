La ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente a la directora de la Biblioteca Nacional, Julia Daza.

La decisión la produjo en la tarde de este viernes, 20 de noviembre, luego de ser notificada de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Daza porque, a juicio de los magistrados, no cumple con los requisitos para acceder a ese cargo.

El pasado miércoles 18 de noviembre, Holguín dejó claro que, tan pronto fuera notificada de la decisión, procedería. Y así lo hizo.

“Nos enteramos a través de medios de comunicación sobre el auto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, acerca de la medida cautelar y admisión de nulidad electoral de la directora de la Biblioteca Nacional, doctora Julia Daza. En consecuencia, cuando seamos notificados formalmente, procederemos a nombrar director encargado, apelar la medida y responder la demanda”, manifestó la alta funcionaria.

Daza fue suspendida provisionalmente del cargo por parte del Tribunal tras una demanda que instauró la senadora de Dignidad y Compromiso Ciudadano, Jennifer Pedraza, quien argumentó que la directora no cumplía con los requisitos establecidos para dirigir la Biblioteca Nacional.

Jennifer Pedraza, senadora de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según la decisión, el Tribunal ordenó “decretar la suspensión provisional de la Resolución DM No. 0608 del primero de octubre de 2026, por medio de la cual se nombró, con carácter ordinario, a Julia Cristina Daza Noguera como directora general de la Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional de Colombia, código 0015, grado 22, de la planta del personal del Ministerio de las Culturas”.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el nombramiento de Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional. Foto: 1. Ministerio de Cultura / 2. Rama Judicial

Tan pronto se conoció la decisión contra Julia Daza, la senadora Jennifer Pedraza reaccionó:

“¡Suspendida Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón y decretó la suspensión como medida cautelar por una demanda que presentamos con Adaid Cortés. El cargo exige experiencia específica que no acreditó. Los requisitos no pueden modificarse para acomodar nombramientos. Un recordatorio para la ministra Paola Holguín: la ley y la Biblioteca Nacional se respetan".

Ministra de Cultura, Paola Holguín. Foto: Foto: Colprensa

Los magistrados del Tribunal no han proferido una decisión de fondo, pero suspendieron provisionalmente a la funcionaria para que no interfiera en la investigación.

Según la decisión judicial, en los próximos días el Tribunal deberá recibir los respectivos conceptos y pruebas por parte de los demandantes, la parte demandada, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para tomar una decisión de fondo frente a la demanda de Pedraza.

Y es que en la página de la Biblioteca Nacional se indica que Julia Cristina Daza Noguera es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, en la demanda se señala que la experiencia y formación profesional no corresponden a las labores establecidas para la Biblioteca Nacional.

En la acción judicial queda claro que la experiencia acreditada de Julia Daza está relacionada con trabajos de comunicaciones, relaciones públicas, así como divulgación institucional. Y nada relacionado con las labores de la Biblioteca Nacional, entre las que se encuentran la dirección de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la gestión del patrimonio bibliográfico y documental del país.