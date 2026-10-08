Ministra de Cultura, Paola Holguín, se defiende tras polémica por su maestría y admite que no obtuvo el título: “No me gradué”

Una nueva controversia rodea a la ministra de Cultura, Paola Holguín, luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionara la información sobre sus estudios de posgrado.

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La funcionaria salió al paso de las acusaciones y reconoció públicamente que, aunque cursó una maestría en Estudios Políticos, nunca obtuvo el título académico.

La polémica comenzó cuando Pedraza aseguró que la ministra se presentaba como magíster de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), pese a que la institución le confirmó que no le había otorgado ese título.

“La señora @PaolaHolguin, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como magíster en Estudios Políticos, pero, según la información que me entregó la misma @upbcolombia, no le ha otorgado ese título”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Pedraza también cuestionó que, según su denuncia, en los documentos oficiales publicados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) no figuraba el posgrado como título obtenido, mientras que en algunas publicaciones y perfiles personales sí se hacía referencia a esa formación.

Paola Holguín respondió y publicó documentos

Ante los señalamientos, la ministra difundió una certificación expedida por la Universidad Pontificia Bolivariana el 6 de octubre de 2026 y un acta correspondiente a la sustentación de su trabajo de grado.

“En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, manifestó Holguín.

La certificación señala que la funcionaria inició sus estudios en 1999, completó las asignaturas en 2001 y aprobó un trabajo titulado Hacia una definición estratégica del terrorismo.

Por su parte, el acta de jurados, fechada el 31 de julio de 2015, registra la aprobación de la sustentación de su investigación. Sin embargo, ninguno de estos documentos acredita la obtención del título de magíster.

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Ministra de Cultura también defendió su gestión

Holguín aprovechó su pronunciamiento para responder a las críticas sobre su desempeño al frente del Ministerio de Cultura, cargo que ocupa en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Si soy buena o mala ministra con dos meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185.000 millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible”, expresó.

La funcionaria también insistió en la importancia del “control meritocrático, más allá del show mediático”, en medio de los cuestionamientos sobre su trayectoria académica.