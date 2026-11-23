Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, es oficialmente embajador de Colombia en Reino Unido.

Aunque el Gobierno de Abelardo De La Espriella lo designó desde hace varias semanas y su hoja de vida apareció publicada en la página oficial de la Presidencia hace varios días, el Palacio de San Carlos esperaba el beneplácito de Reino Unido para oficializar el nombramiento.

El 19 de noviembre de 2026, a través del Decreto 1798 de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la labor diplomática del papá del exprecandidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño y su hijo, Miguel Uribe Turbay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Lo firmó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Nicolás Bula Escobar, y el cargo, según se lee en el oficio diplomático, es “embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

Uribe Londoño viajará a comienzos de diciembre. Al fin y al cabo, ya realizó el curso diplomático que le exigen a todos los embajadores y que adelanta la Cancillería.

En la capital británica vivirán en la casa amueblada de la embajada.

SEMANA conoció que el Gobierno tiene en arriendo dicha vivienda y el lugar de la embajada por 90 años, de los cuales se han cumplido 30. La embajadora de carrera Nancy Benítez será la encargada de entregarle el cargo a Uribe Londoño porque Laura Sarabia renunció el 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella y Miguel Uribe Londoño. Foto: Montaje El País

Delia Jaramillo, la esposa del nuevo embajador, lo acompañará en su viaje por Reino Unido.

Miguel Uribe Londoño saldrá del país justo en un momento donde el debate sobre quién asesinó a su hijo en el segundo semestre de 2026 está al rojo vivo porque su nuera, María Claudia Tarazona, cada día relaciona más el nombre del expresidente Gustavo Petro con el magnicidio.

En la más reciente edición impresa de SEMANA, la viuda de Uribe Turbay le confesó a la presidenta de este medio, Vicky Dávila: “He reflexionado mucho a nivel personal, con base en el acervo probatorio que durante un año y cuatro meses se ha recopilado en la Fiscalía. También con testimonios que me ha dado la gente por fuera de la Fiscalía y que desafortunadamente no se han sostenido para poderlos llevar a la Fiscalía como medio probatorio testimonial. Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”.

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia Foto: SEMANA

Y añadió: “Estoy convencida, es mi convicción íntima”.

Tarazona recordó en la revista la pelea histórica entre Petro y su esposo fallecido.

“Esta historia nace desde hace mucho tiempo. Miguel era concejal en 2012, Petro era el alcalde de Bogotá y, desde muy temprano, Miguel empezó a ejercer una oposición muy profunda y con demasiada determinación, oponiéndose a cada paso que daba Petro”.

Miguel -añadió-“era demócrata, respetaba la ley y, sobre todo, era un político decente. Nunca se metió con ningún tema personal de Petro, pero todos los proyectos que presentaba el alcalde, entre otros, buscaban destruir la ciudad. Miguel se oponía y era tan de buenas que, cuando se hacían los sorteos de las ponencias de los proyectos de Petro, él quedaba de ponente”.

Y siguió: “Cuando se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Miguel presentó ponencia negativa. La oposición ganó y se tumbó el POT de Petro. Otra pelea durísima que dio Miguel recién llegado al Concejo fue cuando Petro quería construir el tranvía por la Séptima. En la votación había empate y Miguel votó negativo. Esa plata se terminó destinando para el metro de Bogotá”.

Petro- a juicio de Tarazona- “empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel. Desde 2012 lo empezó a instigar personalmente, atacando a su familia, diciendo que el abuelo era un asesino y que Miguel era el heredero de esa cultura asesina del abuelo, y eso permaneció en el tiempo. Petro llega a la presidencia; Miguel era el senador más votado y rápidamente se convierte en líder de la oposición. Como Miguel mismo decía, él tenía un “doctorado en Petro” y se inició la pelea en el Congreso”.