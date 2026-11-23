Después de que se conoció que la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada falsificó sus títulos académicos, se han ido destapando otros casos similares al interior de esa colectividad política.

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Uno de estos es el de la también representante Claudia Teresa Romero Nader, quien aparentemente habría mentido en su hoja de vida. El influencer Juan Felipe Pedraza, conocido como R3ntas, dio a conocer que la mujer nunca se graduó de la carrera de Administración de Empresas.

De hecho, publicó algunos documentos en los cuales la misma institución educativa confirma que no hay registro alguno, es decir, nunca se inscribió allí.

Ahora, el periodista Juan Pablo Barrientos, de Casa Macondo, reveló el diploma que la congresista supuestamente mostró en la Cámara de Representantes.

“Este es el diploma que la representante Teresa Romero Nader presentó en la Cámara para su posesión. Si la Universidad Javeriana asegura que ella no estudió allá, estamos ante otra falsificadora de diplomas”, escribió.

En el documento se lee que la hoy militante del Pacto Histórico cursó y aprobó, supuestamente, todas las materias y por eso le entregaron el diploma como Administradora de Empresas el 9 de agosto de 2024.

Sin embargo, según los documentos que reveló Pedraza, ni siquiera se inscribió al centro educativo, por lo que con esto se probaría que, al igual que Luz Verónica Estrada, falsificó su título.

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“No se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la Universidad. No obtuvo el título de Administradora de Empresas. La verificación se realizó en la seccional (Cali) y sede central (Bogotá)”, indicó en un documento el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Javeriana.

Hasta el momento, y pese a la gravedad de la situación, la representante no se ha pronunciado de manera pública sobre esta irregularidad que presuntamente habría cometido, aunque las reacciones desde otros sectores políticos no se han hecho esperar.

Claudia Teresa Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá por el movimiento Pacto Histórico. Foto: Instagram de Claudia Teresa Romero

Jennifer Pedraza, por ejemplo, calificó esto como inadmisible y dejó en claro que, tras los otros casos, parece que es algo sistemático. “La responsabilidad política del Pacto Histórico está en los avales”, señaló.

“Avalaron personas denunciadas en fiscalía por la propia Universidad que emitía el título (caso Estrada) y ahora parece que esta señora tampoco es egresada de la Javeriana”, agregó.