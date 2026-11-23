SEMANA conoció en qué va la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a las cinco denuncias que llegaron contra Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, después de que la Universidad Nacional de Colombia, una de las más importantes del país, confirmara que no es egresada ni figura en los registros como estudiante o graduada en Ingeniería de Minas de la sede Medellín.

Desde el alto tribunal estarían analizando todas las denuncias contra Estrada, con el fin de utilizar un mecanismo para conexarlas, es decir, unir o acumular todos los casos en un solo proceso judicial porque tienen relación entre sí.

Ese estudio hace parte de los actos previos de verificación que adelanta la Corte Suprema de Justicia para definir si se inicia la indagación previa, la cual es la etapa inicial para recoger pruebas, verificar los hechos denunciados y decidir si existe mérito para abrir una investigación formal o archivar este caso, que tiene en la picota pública a la congresista progresista.

Mafe Carrascal se cansó de Verónica Estrada, su compañera del Pacto que falsificó título, y le dijo de todo: “No sea descarada”

Una de esas denuncias la presentó el veedor Sergio Alzate con todos los diplomas presuntamente falsos que la representante Estrada habría utilizado para conseguir empleo como profesional, como un contrato de 78 millones de pesos que tuvo el año pasado con la Dian.

La queja disciplinaria

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara por Antioquia para que responda por las presuntas irregularidades y la falsificación de documentos tanto académicos como laborales.

Sin embargo, en las últimas horas apareció el exsecretario jurídico del gobierno Petro, Augusto Ocampo, anunciando una queja disciplinaria contra Verónica Estrada, por el “presunto uso” de documentos académicos falsos; además, solicitará que se evalúe su suspensión provisional.

Ocampo manifestó en su cuenta de X: “Una curul no borra el pasado ni puede convertirse en un escudo de impunidad. La Constitución no exige título universitario para llegar al Congreso. Pero eso no autoriza a nadie a utilizar diplomas falsos para contratar con el Estado”.

El exsecretario jurídico de Petro advirtió que lo grave de este caso es que haya utilizado un diploma aparentemente falso para contratar con el Estado y obtener beneficios que “deben estar reservados a quienes cumplen honestamente los requisitos”. Por eso le pidió a la Procuraduría tomar cartas en el asunto.

Un escándalo sin renuncia

Después de que se destapó el escándalo, la representante Estrada restringió el acceso a redes sociales por varios días, guardó prudente silencio y este fin de semana reapareció para anunciar que el abogado Santiago Trespalacios la va a defender en este proceso.

“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico, no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, explicó en su cuenta de X.

Trespalacios anunció que va a defender a Estrada argumentando que tiene las mismas garantías que otros procesados ante la justicia. Confirmó que le recomendó guardar silencio y desde ya se prepara para actuar en los estrados judiciales. El abogado sigue analizando todo el proceso judicial.

Luego de que la congresista rompiera el silencio, aparecieron varias colegas del Congreso, entre ellas la representante Mafe Carrascal, criticando su decisión e indicándole que desde hace días se viene “exigiendo su renuncia a la curul”. Por ahora, Verónica Estrada sigue “atornillada” a su puesto de congresista.