La presidencia de la Corte Suprema de Justicia confirmó que en la actualidad hay cinco denuncias penales contra la representante a la Cámara, Verónica Estrada, del Pacto Histórico, por la supuesta falsificación de su título profesional de la Universidad Nacional como ingeniera de Minas.

Esas denuncias ya estarían acumuladas en un solo proceso que, por reparto, llegó al despacho de la magistrada Susana Quiroz Hernández, integrante de la Sala de Instrucción, quien deberá investigar en profundidad los hechos y los delitos en los que habría incurrido la congresista por el departamento de Antioquia.

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Una de esas denuncias fue interpuesta en conjunto por las congresistas Carol Borda, Sara Castellanos y el joven Juan Felipe Pedraza, conocido en redes como Rentas, uno de los primeros en denunciar las irregularidades detrás de la formación académica de la representante Estrada.

La representante Borda confirmó en su cuenta de X: “Radicamos denuncia en la Sala Especial de Instrucción contra la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, para que se investigue si habría utilizado un título profesional presuntamente falso para presentarse como ingeniera y obtener respaldo electoral”.

En esa denuncia se le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la senadora del Pacto por su posible responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y fraude al sufragante.

Otra denuncia llegó por medio del veedor Juan Carlos Calderón España, quien le pidió a la Sala de Instrucción una investigación formal por las supuestas falsedades documentales de Verónica Estrada.

“Mediante oficio con referencia M.1.004.03-1451-25, expediente IE2025002077, del 23 de octubre de 2025, firmado por María Zuly Zuluaga Londoño, jefe de la División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín, la Universidad informó que, revisados sus archivos físicos y digitales, no encontró registro de que la señora Estrada Holguín sea egresada de esa universidad y sede”, detalla la denuncia de Calderón España.

El abogado Sergio Alzare, representante de la Veeduría Misión Colombia Transparente, también interpuso su respectiva denuncia adjuntando todos los diplomas presuntamente falsos que presentó como profesional para, entre otras cosas, obtener un contrato en la Dian por 78 millones de pesos en 2025.

Las denuncias, pruebas e información que ha llegado a la Sala de Instrucción de la Corte le servirán a la magistrada Quiróz para definir la situación jurídica de la representante Verónica Estrada, quien ha decidido guardar silencio después del escándalo que se le armó en el país por la autenticidad de sus títulos universitarios.