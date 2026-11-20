Un accidente ocurrido en Johnny Cay, uno de los atractivos turísticos de San Andrés, desató indignación en redes sociales luego de que una turista perdiera parte de uno de sus dedos debido al deterioro que, según las denuncias difundidas, presenta el muelle del lugar.

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El incidente se conoció a través de un video que comenzó a circular en plataformas digitales y que rápidamente provocó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de esta zona turística.

La situación puso en el centro de las críticas a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), autoridad ambiental de la Reserva de Biosfera Seaflower.

Visitantes cuestionaron que se cobren altas sumas de dinero para ingresar al atractivo turístico mientras, según sus denuncias, el muelle presenta un deterioro preocupante.

Turista pierde parte de sus dedos en Jhonny Cay, San Andrés Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Las denuncias de los usuarios apuntan al presunto abandono y a la falta de mantenimiento de las instalaciones, pues consideran que el estado de la infraestructura representa un riesgo para quienes visitan el lugar. El accidente reavivó los reclamos de personas que exigen una intervención urgente para evitar que otros turistas o trabajadores resulten afectados.

La difusión de las imágenes generó una ola de comentarios de usuarios que cuestionaron las condiciones del muelle y el dinero que deben pagar los visitantes para ingresar a este destino.

Entre las reacciones que circularon en redes sociales se encuentran reclamos como “cobran millonadas por entrar y no le hacen mantenimiento a las instalaciones” y “es carísimo ir, y va uno y le pasa eso”.

Las playas de Johnny Cay en San Andrés se incluyen en las imperdibles para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

Los comentarios reflejan la indignación de quienes consideran que el costo de visitar uno de los lugares más reconocidos del archipiélago debería estar acompañado de condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad.

Los cuestionamientos también se dirigieron contra Coralina, a la que distintos usuarios señalaron por el presunto deterioro de las instalaciones. Sin embargo, estas acusaciones corresponden a las denuncias difundidas en redes sociales y no constituyen, por sí solas, una conclusión sobre las responsabilidades del accidente.

Por ahora, el episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones del muelle de Johnny Cay y atender los reclamos de visitantes y trabajadores. La comunidad exige que se tomen medidas para garantizar la seguridad de quienes llegan diariamente a disfrutar de este atractivo turístico de San Andrés.