Un paseo entre amigos terminó en tragedia en la zona insular de Cartagena.

Yeferson Álvarez Restrepo, un joven antioqueño de 18 años, murió en la madrugada de este miércoles 28 de octubre, luego de sufrir graves lesiones en un accidente marítimo ocurrido cerca de la isla de Barú.

El joven, oriundo de Medellín, fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Por ahora, las circunstancias del accidente no han sido esclarecidas oficialmente.

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¿Qué ocurrió cerca de Barú?

De acuerdo con el relato de Diana Restrepo, madre del joven, Yeferson y un grupo de amigos viajaron desde Medellín hasta Cartagena el lunes 26 de octubre, en horas de la tarde.

La mujer manifestó que no tenía claridad sobre el lugar donde se habían alojado, pero sabía que el martes 27 de octubre estaban disfrutando de un paseo cerca de la isla de Barú.

Sobre las circunstancias del accidente, Diana explicó que la información que conocía provenía de los amigos de su hijo.

Según lo que le contaron, el siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde del martes.

La versión preliminar señala que Yeferson se movilizaba en una moto acuática cuando ocurrió el accidente.

Una de las hipótesis conocidas apunta a una posible colisión entre motos acuáticas en las que se desplazaban los jóvenes.

Sin embargo, la propia madre reconoció que no conocía con precisión cómo sucedieron los hechos.

Diana Restrepo se desplazó desde Medellín hasta Cartagena luego de enterarse de la gravedad de las lesiones de su hijo.

Según contó a El Universal, cuando recibió la noticia, le informaron que el joven todavía luchaba por su vida.

Sin embargo, al llegar a la capital de Bolívar, se enteró de que Yeferson había fallecido.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla, en Cartagena.

Moto acuática. Imagen de referencia. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

¿Quién era Yeferson Álvarez Restrepo?

Yeferson tenía 18 años y vivía con su familia en el barrio Manrique, en Medellín.

Era el segundo de dos hermanos, estudiaba una carrera universitaria y trabajaba en un almacén de cadena de la capital antioqueña, de acuerdo con la información entregada por su madre.

El joven había viajado con sus amigos a Cartagena para disfrutar de unos días de paseo.

Lo que comenzó como un viaje recreativo terminó con su muerte, mientras su familia se desplazaba a la ciudad para conocer de primera mano lo ocurrido.

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Por ahora, la principal incógnita es cómo se produjo el accidente marítimo cerca de Barú.

La posible colisión entre motos acuáticas sigue siendo una versión preliminar y se espera que las autoridades entreguen información que permita establecer las circunstancias de la tragedia.